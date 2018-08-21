США ввели санкции против российских судов, граждан и компаний
Поводом стали действия России в киберпространстве и нарушение резолюций по КНДР.
Очередной санкционный список сегодня был размещен на сайте Управления по контролю за иностранными активами, входящего в Минфин США. Под ограничительные меры попали россияне Антон Нагибин и Марина Царева. Они связаны с компанией «Дайвтехносервис», которая находится в санкционном списке с июня из-за возможных контактов с российскими спецслужбами. По мнению властей США, Нагибин и Царева пытались помочь компании обойти санкции. По этой же причине в список попала петербургская фирма «Вела-Марин».
Часть санкций была введена из-за предположительного сотрудничества с КНДР. В частности, две российские фирмы из Владивостока подозреваются в поставках в Северную Корею топлива – это запрещено властями США. Кроме того, в санкционный список включили шесть российских судов, большинство из которых принадлежит судоходной компании «Гудзон», также попавшей под ограничительные меры.
По данным Минфина США, конечным покупателем топлива был северокорейский банк, который находится под санкциями ООН.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов отменить санкции против Москвы, если Россия согласится сотрудничать по вопросам Украины и Сирии. Об этом американский лидер сказал в интервью агентству Reuters. Это не связанные между собой вещи, — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров добавил, что Россию используют как разменную монету во внутриполитической борьбе в США.
Комментарии8
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kottigr1 21 августа 2018 | 19:11
Как говорил гений российской современности, Вошьдь всех униженных и оскорбленных ВВП..
Санкции - только на пользу России..
Ничего не жалеют американцы, лишь бы России было в прок !
opiatnovyi63 21 августа 2018 | 19:54
kottigr1: А сам Лавр не хочет признаться , что Россия стала разменной монетой из-за таких как он , который провалил внешнюю политику вместе с Нашим Несгибаемым Гарантом?
ugiazov 21 августа 2018 | 19:15
Доправились! Россия стала разменной монетой.
philanthrop 21 августа 2018 | 19:16
"Лавров добавил, что Россию используют как разменную монету во внутриполитической борьбе в США." - Ого! Это признание того что два крутых в США делят какую то дешевку!
maestro_air 21 августа 2018 | 19:17
Так это жыжь божья благодать жыжь...
protoukrop 21 августа 2018 | 19:22
Прочитав оглавление новости уже было обрадовался тому, что всех российских судей - под санкции. ) Вот кто действительно этого заслужил, дай Бог американцам это в уши. )
vezdehod 21 августа 2018 | 19:37
Понеслась Гундяевская душа в "Рай"- что-то ещё будет?
bmrt 21 августа 2018 | 19:38
Щелчок по носику власти несчастливой России не кровавый, но неприятным.
Продолжение следует...