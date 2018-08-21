США ввели санкции против российских судов, граждан и компаний

Поводом стали действия России в киберпространстве и нарушение резолюций по КНДР.

Очередной санкционный список сегодня был размещен на сайте Управления по контролю за иностранными активами, входящего в Минфин США. Под ограничительные меры попали россияне Антон Нагибин и Марина Царева. Они связаны с компанией «Дайвтехносервис», которая находится в санкционном списке с июня из-за возможных контактов с российскими спецслужбами. По мнению властей США, Нагибин и Царева пытались помочь компании обойти санкции. По этой же причине в список попала петербургская фирма «Вела-Марин».

Часть санкций была введена из-за предположительного сотрудничества с КНДР. В частности, две российские фирмы из Владивостока подозреваются в поставках в Северную Корею топлива – это запрещено властями США. Кроме того, в санкционный список включили шесть российских судов, большинство из которых принадлежит судоходной компании «Гудзон», также попавшей под ограничительные меры.

По данным Минфина США, конечным покупателем топлива был северокорейский банк, который находится под санкциями ООН.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов отменить санкции против Москвы, если Россия согласится сотрудничать по вопросам Украины и Сирии. Об этом американский лидер сказал в интервью агентству Reuters. Это не связанные между собой вещи, — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров добавил, что Россию используют как разменную монету во внутриполитической борьбе в США.