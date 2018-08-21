Владимир Путин наградил сотрудников Первого канала за большой вклад в развитие отечественного телевидения
Ряд корреспондентов получили орден Дружбы и медали Ордена «За заслуги перед Отечеством». 6 сотрудникам присвоено звание «заслуженного работника культуры России», — сообщает агентство ТАСС .
Комментарии16
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starokozlovicky2gus 21 августа 2018 | 18:37
Шлюхам с первого канала за труд героический Вова Путин подарил уд автоматический.
xoxloparasha 21 августа 2018 | 18:40
starokozlovicky2gus: Кому что ! Кому награду от президента а кому пулю от ходора ! Как думаешь животное , Джемаль бы что выбрал !?
vinidbi 21 августа 2018 | 18:41
starokozlovicky2gus: Высшею награду за оголтелую пропаганду, да такую, что геббельс просто нервно курит в сторонке!!!
romashka__ 21 августа 2018 | 18:41
Эрнсту не стыдно?
fig_vvam 21 августа 2018 | 18:42
starokozlovicky2gus: 6 сотрудникам присвоено звание «заслуженного работника культуры».
В советские времена это звание не уважали и называли "засраку"
То есть говорили: а такому-то "засраку" дали.
serjio99 21 августа 2018 | 18:38
Я бы тоже наградил! Ох и наградил бы!
curious69_ 21 августа 2018 | 18:41
!00 % что А. Шейнин в числе награждённых. Отрицательный отбор продолжается.
oneoretwo 21 августа 2018 | 18:42
...а за дрюджбу с кем, с цар или ыном?
и медалька не так называицца, надобно было дать по медальке "геббельс отдыхает"...
pikol 21 августа 2018 | 18:43
Наградили за большой вклад в деле дебилизации населения.
ura_123 21 августа 2018 | 18:44
Распятый младенец начал приносить дивиденды?
starokozlovicky2gus 21 августа 2018 | 18:49
ura_123: Вот его, кстати, стоило бы изобразить на медальке.
samkos 21 августа 2018 | 18:45
Надо переименовать "за заслуги перед путиным"
tks 21 августа 2018 | 18:50
samkos: "ЗаПерПу"!
tks 21 августа 2018 | 18:48
Выдающаяся по своим масштабам мерзость.
beobachter 21 августа 2018 | 18:48
Для этих с первого канала пора вводить звание "заслуженный пропагангдон Путина". Для ОРТ и НТВ тоже понадобится.....
mamiluk 21 августа 2018 | 18:53
Рабы-немы...