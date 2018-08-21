Несколько человек, по предварительным данным, пострадали в связи с обрушением строительных лесов на Дворцовой площади

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МЧС, помощь медиков потребовалась как минимум двум людям: один человек доставлен в больницу, решается вопрос о госпитализации второй пострадавшей. По данным администрации центрального района Санкт-Петербурга, упала временная конструкция с кровли здания, которую занимают структуры Минобороны.