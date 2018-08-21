Минфин США ввел новые санкции против российских граждан и компаний из-за сотрудничества с Северной Кореей
В частности, ограничения введены в отношении 6 грузовых судов, а также компаний «Приморье» и «Гудзон», которые базируются во Владивостоке. Обе, по данным Минфина США, являются владельцами судна «Патриот», попавшего под санкции в отношении КНДР. Кроме того, под санкции попала компания из Петербурга, которая занимается профессиональным водолазным снаряжением, и двое российских граждан – Антон Нагибин и Марина Царева, связанные с уже находящейся под санкциями компанией «Дайвтехносервис». Ее считают причастной к кибер-атакам на территории США.
Комментарии4
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fig_vvam 21 августа 2018 | 18:37
Н и дня без санкций, вот теперь девиз Трампа богоданного.
Завтра будут еще санкции.
а как Трампу радовались в Кремле и Думе.
Кто-то его перевербовал.
agamasat 21 августа 2018 | 18:44
fig_vvam: это не Трамп. Правда, многим на россии не понять, что может быть не авторитарная власть.)
fig_vvam 21 августа 2018 | 18:47
agamasat: ну вы просто пурист какой-то.
Ну пусть будет коллективный трамп.
laksap 21 августа 2018 | 18:40
Они какбэ создают альтернативную экономику и валюту, но без своего участия....