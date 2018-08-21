Минфин США ввел новые санкции против российских граждан и компаний из-за сотрудничества с Северной Кореей

В частности, ограничения введены в отношении 6 грузовых судов, а также компаний «Приморье» и «Гудзон», которые базируются во Владивостоке. Обе, по данным Минфина США, являются владельцами судна «Патриот», попавшего под санкции в отношении КНДР. Кроме того, под санкции попала компания из Петербурга, которая занимается профессиональным водолазным снаряжением, и двое российских граждан – Антон Нагибин и Марина Царева, связанные с уже находящейся под санкциями компанией «Дайвтехносервис». Ее считают причастной к кибер-атакам на территории США.