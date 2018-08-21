Полиция Финляндии начала расследование о домогательстве в отношении финских волейболисток

В деле фигурируют спортсмены из Дагестанского государственного Университета.

Скандал произошел на Европейских университетских играх в португальском Коимбре. Волейболистки студенческой команды Финляндии рассказали о том, что регулярно подвергались домогательствам, сексуальному насилию и даже попыткам изнасилования со стороны российских волейболистов и их тренера.

В один из дней участники соревнований из разных стран организовали вечеринку, после которой финская волейболистка столкнулась с нежелательным вниманием со стороны россиян. По словам дагестанских спортсменов, они хотели помочь девушке, которая в одиночестве плакала на лавочке. Но спортсменка неправильно поняла поведение кавалеров из Дагестана. В итоге в ситуации вмешалась полиция. А Финских спортсменок переселили в итоге в другую гостиницу.

По данным российских СМИ, дагестанские спортсмены объяснили ситуацию недопониманием, возникшем из-за языкового барьера.