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18:29, 21 августа 2018

Полиция Финляндии начала расследование о домогательстве в отношении финских волейболисток

В деле фигурируют спортсмены из Дагестанского государственного Университета.

Скандал произошел на Европейских университетских играх в португальском Коимбре. Волейболистки студенческой команды Финляндии рассказали о том, что регулярно подвергались домогательствам, сексуальному насилию и даже попыткам изнасилования со стороны российских волейболистов и их тренера.

В один из дней участники соревнований из разных стран организовали вечеринку, после которой финская волейболистка столкнулась с нежелательным вниманием со стороны россиян. По словам дагестанских спортсменов, они хотели помочь девушке, которая в одиночестве плакала на лавочке. Но спортсменка неправильно поняла поведение кавалеров из Дагестана. В итоге в ситуации вмешалась полиция. А Финских спортсменок переселили в итоге в другую гостиницу.

По данным российских СМИ, дагестанские спортсмены объяснили ситуацию недопониманием, возникшем из-за языкового барьера.

Комментарии

3

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starokozlovicky2gus 21 августа 2018 | 18:40

Не надо огульно называть россиянами всякий сброд из исламских регионов.

starokozlovicky2gus 21 августа 2018 | 18:46

Хотя, с другой стороны - Россия на мировом фоне отличается тупостью, агрессией и понтами на пустом месте. В этом смысле Кавказ - это как Россия посреди России, Россия в квадрате.

polsan 21 августа 2018 | 18:43

По данным российских СМИ, дагестанские спортсмены объяснили ситуацию недопониманием, возникшем из-за языкового барьера.

Возможно так и было, но с другой стороны это молодые люди же и к тому же спортсмены из Дагестанского государственного Университета. Что же они там в университете не учат языки никакие, уж финны точно английский знают: у них лучшая школа в мире, не говоря о студентах университетов. Просто стыдуха! )

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