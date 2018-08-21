В Госдуме прошли парламентско-общественные слушания по пенсионной реформе

Главным вопросом повестки дня был возраст выхода на пенсию. К законопроекту уже поступило более 100 поправок.

Всего в слушаниях приняли участие около 600 человек от всех российских регионов. Помимо депутатов, а большинству из них пришлось ради этого прервать свои отпуска, во встрече приняли участие члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители правительства и Счетной палаты.

Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, одной из целей заседания является ответ на вопрос — можно ли решить стоящие перед пенсионной системой проблемы без повышения пенсионного возраста. Он сообщил, что по итогам слушаний будет создана рабочая группа, которая вместе с профильными комитетами, фракциями и представителями гражданского общества займется поправками, чтобы повысить качество законопроекта. Володин также отметил, что необходимость менять пенсионную систему давно назрела и он опасается «непоправимого» в случае затягивания решения.

Эта мера нужда для обеспечения стабильности в будущем, поддержал спикера министр труда и соц.защиты Максим Топилин.

Максим Топилин также выразил надежду, что сегодняшние обсуждения помогут найти больше обоснований для того, чтобы законопроект получил позитивное развитие.

В свою очередь глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков высказал мнение, что совершенствование пенсионной системы необходимо начинать с увеличения заработных плат, реформы экономики и развития негосударственных форм пенсионных накоплений.

С резкой критикой идеи повышения пенсионного возраста выступил руководитель «Справедливой России». В подтверждение своей позиции Сергей Миронов прочитал с трибуны стихотворение одного из членов партии

Миронов призвал все инициативные группы, независимо от политических взглядов, объединить усилия по проведению референдума по вопросу изменения пенсионного законодательства. В качестве альтернативы он называл сбор подписей, которые будут представлены ко второму чтению законопроекта.

Первое заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства пройдет в период с 30 августа по 2 сентября.