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18:27, 21 августа 2018

В Госдуме прошли парламентско-общественные слушания по пенсионной реформе

Главным вопросом повестки дня был возраст выхода на пенсию. К законопроекту уже поступило более 100 поправок.

Всего в слушаниях приняли участие около 600 человек от всех российских регионов. Помимо депутатов, а большинству из них пришлось ради этого прервать свои отпуска, во встрече приняли участие члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители правительства и Счетной палаты.

Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, одной из целей заседания является ответ на вопрос — можно ли решить стоящие перед пенсионной системой проблемы без повышения пенсионного возраста. Он сообщил, что по итогам слушаний будет создана рабочая группа, которая вместе с профильными комитетами, фракциями и представителями гражданского общества займется поправками, чтобы повысить качество законопроекта. Володин также отметил, что необходимость менять пенсионную систему давно назрела и он опасается «непоправимого» в случае затягивания решения.
Эта мера нужда для обеспечения стабильности в будущем, поддержал спикера министр труда и соц.защиты Максим Топилин.

Максим Топилин также выразил надежду, что сегодняшние обсуждения помогут найти больше обоснований для того, чтобы законопроект получил позитивное развитие.

В свою очередь глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков высказал мнение, что совершенствование пенсионной системы необходимо начинать с увеличения заработных плат, реформы экономики и развития негосударственных форм пенсионных накоплений.

С резкой критикой идеи повышения пенсионного возраста выступил руководитель «Справедливой России». В подтверждение своей позиции Сергей Миронов прочитал с трибуны стихотворение одного из членов партии

Миронов призвал все инициативные группы, независимо от политических взглядов, объединить усилия по проведению референдума по вопросу изменения пенсионного законодательства. В качестве альтернативы он называл сбор подписей, которые будут представлены ко второму чтению законопроекта.

Первое заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства пройдет в период с 30 августа по 2 сентября.

Комментарии

4

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timber_head 21 августа 2018 | 18:31

Цирк на публику. давно уже все решено, недаром Вова не высказывается. Одного его "отставить" хватило бы, чтобы прекратить этот грабеж. А раз молчит - значит одобрил, но не хочет замараться.

persev Виктор Перцев 21 августа 2018 | 18:46

Можно попробовать не пилить бюджет. Зарплаты чиновникам до 100 тысяч рублей. Пенсии чиновникам в размере 12 тысяч 260 рублей.
Проблема закроется сама.

Вопрос конечно уже даже... сложно назвать. Депутаты у которых ... десять и более, предлагают пограбить самые незащищённые слои в обществе, пенсионеров.

Так и хочется спросить у них мама есть? А папа? Пишут, что есть, хотя не верится.
Грабёж он и в Африке грабёж!

ura_123 21 августа 2018 | 18:48

Володин это еще со своими спортплощадками...

wojskowy Марек Качоровски 21 августа 2018 | 18:50

В Польше это эксперимент провели несколько лет назад, итоги были печальные: Резко увеличилась безработица среди молодёжи, а стариков под любыми предлогами стали переводить на другие, менее оплачиваемые должности. Хотя в Польше есть Закон по которому человека, если с ним три раза продлевали контракт, уволить практически невозможно. Вернули всё на место, возраст выхода на пенсию стал снова на 4 года раньше и что: Сейчас в Польше самая низкая безработица за последние годы, мало того в Польше не хватает рабочих рук, и это несмотря на то, что приехало 2 млн. украинцев. Сейчас решается вопрос о приглашении вьетнамцев и китайцев имеющих соответствующую квалификацию. Экономика Польши растёт, каждый год появляется много рабочих мест. Одна беда: Нет у нас миллиардеров, видимо у Президента Польши нет родственников и друзей. Зарплата и средняя пенсия по покупательной способности в два раза выше, чем в РФ. Полезных ископаемых кроме бурого угля нет. Байки про безвозмездную помощь ЕС не проходят, 90% выделяемых Польше денег из общего бюджета ЕС возвращаются в виде дешёвых товаров и услуг.

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