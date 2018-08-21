50 лет вводу советских войск в Чехословакию отмечают сегодня
В Чешской республике это знаменательный день, и в честь него проходит много мероприятий, — сказал в эфире «Эха» московский корреспондент чешского информационного портала «Актуальне» Иржи Юст. Он добавил, что сейчас в Чехии очень тяжело найти сторонников ввода советских войск. По его словам даже коммунистическая партия пытается обходить эту тему.
Россияне несут цветы к посольствам Чехии и Словакии в честь годовщины ввода советских войск. Ранее с таким призывом выступил журналист Илья Клишин, но сам он столкнулся с трудностями при попытке возложить цветы.
О намерении принести цветы к посольствам диджитал-директор RTVi Илья Клишин объявил в Facebook за несколько дней до годовщины событий 1968 года. Однако сегодня утром, когда журналист уже хотел оставить цветы у чешского посольства, ему попытался помешать полицейский, рассказал «Эху Москвы» сам Клишин.
Позднее, уже днем, большого количества желающих возложить цветы у посольств не наблюдалось. У каждого из представительств лежало всего по несколько букетов. Самый большой из них, который положили на ограду чешского посольства, был обвязан лентой с надписью «за вашу и нашу свободу». Цветы привлекали внимание случайных прохожих, но убирать их охрана представительств не спешила. Полицейского усиления у посольств замечено не было.
В ночь на 21 августа 1968 года Чехословакию оккупировали страны Варшавского договора, стремясь не допустить дальнейшей либерализации политического курса. Жертвами тех событий стали больше 400 человек.
Комментарии6
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yralez 21 августа 2018 | 18:27
Как то не так написано.
Надо телевизор посмотреть.
В телевизоре правильно обьяснят праздник , и покажут цветы, возлагаемые чехами к посольству России.
sg97 21 августа 2018 | 18:40
Конечно празднуют Это позволило чехам еще 20 лет чувствовать себя людьми, а не жалкими холуями заокеанского господина.
pravdatut 21 августа 2018 | 18:48
Позор московским захватчикам, поработителям народов мира!
minerr 21 августа 2018 | 18:48
Странно, полгода назад исполнилось те же 50 лет массовой резне во вьетнамской деревне Сонгми, а мировая общественность не отмечала эту дату, полностью проигнорировав это событие. А ведь там погибло в разы больше людей. Да и никто не был за это наказан, да и санкций даже не вводили.
epynda 21 августа 2018 | 18:49
Вроде бы, на Красную Площадь, тогда, в знак протеста вышли несколько человек...
Зачем они это сделали...???
Они что-то изменили, кроме своих искалеченных судеб ...???
katz_a_p 21 августа 2018 | 18:51
"в честь годовщины... "?