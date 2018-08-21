Минюст утвердил приказ МВД о выплате вознаграждений за помощь полиции в раскрытии преступлений и поимке преступников
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Об этом пишет газета КоммерсантЪ. Официально документ пока не опубликован. По данным газеты, вознаграждение добровольным помощникам полиции составит от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.
Комментарии2
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oneoretwo 21 августа 2018 | 18:29
...фсем дятло-фермам - бюджетное финансирование...
samkos 21 августа 2018 | 18:50
Плата фиксированная - всем по тридцать сребреников.