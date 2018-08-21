Осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов голодает уже 100 дней

В нескольких городах России, Украины и других стран пройдут акции в его поддержку. Между тем в городе Лабытнанги, где отбывает наказание Сенцов, и соседнем Салехарде о нем и его деле практически не знают.

С середины мая, когда Сенцов объявил голодовку в колонии «Белый медведь», в его судьбе ничего не изменилось. Украинские политзаключенные, на освобождении которых настаивал режиссер, по-прежнему за решеткой, вопрос о возможности помилования его самого так и не сдвинулся с мертвой точки. Вот только здоровье за три с лишним месяца серьезно пошатнулось. Впрочем, в ИК-8 за состоянием знаменитого арестанта внимательно следят. В службе исполнения наказания заявили о 100 тысячах рублей, потраченных на лекарства для Сенцова. Там же на днях говорили, что дефицита массы тела не наблюдается.

Жителям города «семи лиственниц», так переводится название Лабытнанги, до осужденного украинца нет никакого дела. О нем и тем более о его уголовном деле большинство моих собеседников на улицах слышали впервые. В Салехарде — столице Ямало-Ненецкого автономного округа — вопрос о Сенцове вызвал недоумение. Здесь говорят о предстоящих выборах, подготовке к дню города и других проблемах, например, о сроках строительства моста через Обь, который соединит Салехард и Лабытнанги.

«Эхо Москвы» просило об интервью с Сенцовым и руководством исправительной колонии, однако ФСИН в этом отказало.