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Эксклюзив Эха 18:09, 21 августа 2018

Осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов голодает уже 100 дней

В нескольких городах России, Украины и других стран пройдут акции в его поддержку. Между тем в городе Лабытнанги, где отбывает наказание Сенцов, и соседнем Салехарде о нем и его деле практически не знают.

С середины мая, когда Сенцов объявил голодовку в колонии «Белый медведь», в его судьбе ничего не изменилось. Украинские политзаключенные, на освобождении которых настаивал режиссер, по-прежнему за решеткой, вопрос о возможности помилования его самого так и не сдвинулся с мертвой точки. Вот только здоровье за три с лишним месяца серьезно пошатнулось. Впрочем, в ИК-8 за состоянием знаменитого арестанта внимательно следят. В службе исполнения наказания заявили о 100 тысячах рублей, потраченных на лекарства для Сенцова. Там же на днях говорили, что дефицита массы тела не наблюдается.

Жителям города «семи лиственниц», так переводится название Лабытнанги, до осужденного украинца нет никакого дела. О нем и тем более о его уголовном деле большинство моих собеседников на улицах слышали впервые. В Салехарде — столице Ямало-Ненецкого автономного округа — вопрос о Сенцове вызвал недоумение. Здесь говорят о предстоящих выборах, подготовке к дню города и других проблемах, например, о сроках строительства моста через Обь, который соединит Салехард и Лабытнанги.

«Эхо Москвы» просило об интервью с Сенцовым и руководством исправительной колонии, однако ФСИН в этом отказало.

Комментарии

8

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jjuddgge_ddrredd 21 августа 2018 | 18:13


100 ДНЕЙ "ГОЛОДОВКА"????!!!! Этот "режиссёр" популярнее Пушкина наверное уже. В цэ Эвропе и в Украинде - точно. Как раскрутил себя! Ай-да Сенцов, ай-да сукин сын (с)!...)))

Удальцов, который голодает по-честному, в палате на 5-й день оказался и потребовалась ПОМОЩЬ докторов.

Эта некрасивая "голодовка", которая началась 14 МАЯ. Напоминает "голодовку" Савченко, после которой она потолстела. Где Сенцов #салопрячет?))
Учёные-медики доказали, что голодать человек может не более 40 плюс-минус дней. Иначе летальный исход.
И ещё момент.
Сенцов конечно никакой не террорист, а хулиган пустоголовый. Должен был получить "двушечку", а не 25 лет
Но при всём сочувствии к Сенцову, котороё всё-таки остаётся, любой чел в тюрьме вызывает сочувствие, почему никто из "гуманистов" не сочувствует Бут+Ярошенко которые также сидят по сфабрикованным обвиненям Американских спецслужб?
У Сенцова "дефицит массы тела не наблюдается" и "принимает питательные смеси"(с)
В общем всё понятно.
Эта "голодовка" - типичные хохляцкие штучки-дрючки. Не знаю, есть ли более лживый и хитрожопый народец, чем свидомиты...
"Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать" (с)
ЗЫ. Сенцов? Или Каплан? Может быть, он точно такой же Сенцов, как Вальцман, который называет себя Порошенко? ...

blinorozhiy_chmo 21 августа 2018 | 18:19

Во Сенцов отжигает! ))) Вот это клоунада!!! ))

nkale 21 августа 2018 | 18:28

jjuddgge_ddrredd: Боже мой... вам бы мозг пропылесосить... если там, конечно, еще осталось что-нибудь...

jjuddgge_ddrredd 21 августа 2018 | 18:32

nkale: Пустоголовая интернетная инфузория-туфелька, на вас даже буковки тратить жалко в ответе)))

yralez 21 августа 2018 | 18:20

Человек среди напуганных дебилов.
Обречен.
И все , кто думает, что если дебилы внешне похожи на людей, то они люди.

Какой замечательный народ достался Кремлю.

lion64__2 21 августа 2018 | 18:21

С каждым днём клоунской "голодовки" всё толще свидомый террорист. Добром не кончится это. Как побегут удалые с зоны, непременно его за "корову" возьмут.

snikkersnepper 21 августа 2018 | 18:47

Во-первых, эта новость заслуживает лайка только за то, что в ней ВПЕРВЫЕ на ЭМ хоть каким-то боком упомянуто начало строительства моста через Обь и Северного широтного хода. То что этот планетарного масштаба инфраструктурный проект попал в здешнюю ленту (даже в таком дебильном контексте) - это, безусловно, событие.

Ну, а удивленные глаза Эхонька по поводу того, что, оказывается, в реальном мире и в реальной стране никому нет дела до клоуна-"режиссера" как раз ничем особенным не являются. Если кто заметил - у них этот когнитивный диссонанс постоянно происходит. Ибо если ты идиот, замкнутый в собственном манямирке, то такие столкновения с реальностью будут становится только чаще и больнее.

mavviomi 21 августа 2018 | 18:53

А какой теракт совершил Сенцов?

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