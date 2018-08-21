Впервые Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы в разгар избирательной кампании летом 2016 года

Тогда членов штаба Дональда Трампа заподозрили в связях с Москвой, а Кремль – в попытках дискредитировать его конкурентов с помощью хакерских атак и кампании в соцсетях.

О том, что в Кремле пытаются повлиять на ход предвыборной гонки, заявила кандидат в президенты Хиллари Клинтон сразу после взлома компьютеров демократической партии. В связи с этим вслед за выборами американский Минюст, Конгресс и спецслужбы инициировали расследование в отношении России, которое возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер – оно длится до сих пор. Первые официальные обвинения начались в феврале этого года — американский Минюст обвинил во вмешательстве в выборы президента 13 граждан России, связанных с так называемой «фабрикой троллей» — она, как утверждается, вела в соцсетях кампанию с целью дискредитировать конкурентов Дональда Трампа. В преддверии саммита России и США в Хельсинки в июле Минюст предъявил новые заочные обвинения – на этот раз 12 сотрудникам ГРУ. В США считают, что они организовали кибератаки для взлома компьютеров демократов, а похищенные документы публиковали через фиктивные аккаунты, в том числе «DCLeaks» и «Guccifer 2.0».

Тема российского вмешательства также обсуждалась на самом саммите. Там на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что не видит ни одной причины, почему Россия могла бы вмешиваться в выборы. Однако позже он сообщил, что оговорился, и, на самом деле, имел в виду обратное. Трамп также подчеркнул, что вмешательство имело место, а он полностью доверяет американским спецслужбам.

Отметим, что Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы. В Москве подчеркивают, что американская сторона так и не представила никаких реальных доказательств. Дональд Трамп также утверждает, что у него не было никаких договоренностей с Россией.