Впервые Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы в разгар избирательной кампании летом 2016 года
Тогда членов штаба Дональда Трампа заподозрили в связях с Москвой, а Кремль – в попытках дискредитировать его конкурентов с помощью хакерских атак и кампании в соцсетях.
О том, что в Кремле пытаются повлиять на ход предвыборной гонки, заявила кандидат в президенты Хиллари Клинтон сразу после взлома компьютеров демократической партии. В связи с этим вслед за выборами американский Минюст, Конгресс и спецслужбы инициировали расследование в отношении России, которое возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер – оно длится до сих пор. Первые официальные обвинения начались в феврале этого года — американский Минюст обвинил во вмешательстве в выборы президента 13 граждан России, связанных с так называемой «фабрикой троллей» — она, как утверждается, вела в соцсетях кампанию с целью дискредитировать конкурентов Дональда Трампа. В преддверии саммита России и США в Хельсинки в июле Минюст предъявил новые заочные обвинения – на этот раз 12 сотрудникам ГРУ. В США считают, что они организовали кибератаки для взлома компьютеров демократов, а похищенные документы публиковали через фиктивные аккаунты, в том числе «DCLeaks» и «Guccifer 2.0».
Тема российского вмешательства также обсуждалась на самом саммите. Там на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что не видит ни одной причины, почему Россия могла бы вмешиваться в выборы. Однако позже он сообщил, что оговорился, и, на самом деле, имел в виду обратное. Трамп также подчеркнул, что вмешательство имело место, а он полностью доверяет американским спецслужбам.
Отметим, что Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы. В Москве подчеркивают, что американская сторона так и не представила никаких реальных доказательств. Дональд Трамп также утверждает, что у него не было никаких договоренностей с Россией.
Комментарии3
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putin2018 21 августа 2018 | 18:12
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Путин 2018 и его гопкомпания (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
blinorozhiy_chmo 21 августа 2018 | 18:22
Поверить бабуле хиллари - всё-равно что поверить геббельсу. Америкоза! ))
ostapbey 21 августа 2018 | 18:22
А при Обаме такого не они себе позволяли..
Держал себя в руках.
Даже..