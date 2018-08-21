Microsoft заявил о новых российских хакерских атаках против США
Целью российских хакеров ГРУ, на этот раз стали критические настроенные к Трампу и России республиканские НИИ, или тинк танки, и Сенат. Хакеры создали ложные сайты Гудзоновского института Hudson Institute, Международного республиканского института и Сената, при заходе на которые могли быть украдены пароли и другие данные пользователей. Гудзоновский Институт стал главным в Вашингтоне think tank, который сконцентрирован на изобличении и противодействии российской клептократии: коррупционных денег, которые русские чиновники и связанный с Кремлем бизнес выводят в США, в миллиардах долларах ежегодно. На Западе, в отличие от России, деньги защищены работающей правовой системой. Компании Microsoft удалось вовремя распознать фальшивые сайты и Гудзоновского института, и международного республиканского института и Сената, заявил ее президент Бред Смит. Что касается Сената, то хакеры создали ложные сайты его общей страницы, а не каких-то отдельных сенаторов или офисов.
Гудзоновский институт за последние три года сделал много серьезных отчетов и исследований, в том числе, с рекомендациями, как остановить поток коррупционных денег из России (а также Китая и Ближнего Востока), поступающих в США.
В Кремле не видят конкретики в обвинениях компании Microsoft, заявившей о попытке России вмешаться в выборы в Конгресс США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментарии6
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drgonish 21 августа 2018 | 18:19
[на этот раз стали критические настроенные к Трампу]
Что, ссылки на репортажи RT рассылали, да?
На какую аудиторию рассчитаны эти жалобы? На ЭХО Москвы, или детские садики в США, что суть одно и тоже....
liquidsky__ 21 августа 2018 | 18:22
Гудзоновский институт это подотчетное госдепу учереждение, работающее под патронажем минфина. Рассадник революций координирущий протесты по всему миру.
idruker 21 августа 2018 | 18:27
liquidsky__: ты безусловно прав. И еще волга впадает в черное море, а периодическая таблица умножений утверждает, что синус в военное время достигает четырех.
liquidsky__ 21 августа 2018 | 18:36
idruker: дрюкер, а как насчет закладочек в прошивках ДжиЭм ? твоя работа?
idruker 21 августа 2018 | 18:43
liquidsky__: экспериментально доказано на огромном статистическом материале, что мою фамилию коверкают только дебилы. Делай выводы.
liquidsky__ 21 августа 2018 | 18:46
idruker: Ясно, значит приложил руки. Возьмем в разработочку )