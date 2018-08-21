Microsoft заявил о новых российских хакерских атаках против США

Целью российских хакеров ГРУ, на этот раз стали критические настроенные к Трампу и России республиканские НИИ, или тинк танки, и Сенат. Хакеры создали ложные сайты Гудзоновского института Hudson Institute, Международного республиканского института и Сената, при заходе на которые могли быть украдены пароли и другие данные пользователей. Гудзоновский Институт стал главным в Вашингтоне think tank, который сконцентрирован на изобличении и противодействии российской клептократии: коррупционных денег, которые русские чиновники и связанный с Кремлем бизнес выводят в США, в миллиардах долларах ежегодно. На Западе, в отличие от России, деньги защищены работающей правовой системой. Компании Microsoft удалось вовремя распознать фальшивые сайты и Гудзоновского института, и международного республиканского института и Сената, заявил ее президент Бред Смит. Что касается Сената, то хакеры создали ложные сайты его общей страницы, а не каких-то отдельных сенаторов или офисов.

Гудзоновский институт за последние три года сделал много серьезных отчетов и исследований, в том числе, с рекомендациями, как остановить поток коррупционных денег из России (а также Китая и Ближнего Востока), поступающих в США.

В Кремле не видят конкретики в обвинениях компании Microsoft, заявившей о попытке России вмешаться в выборы в Конгресс США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.