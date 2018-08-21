Минфин США ввел санкции против двух физических лиц из России, шести грузовых судов и трех российских компаний
Ограничения связаны с деятельностью России в киберпространстве и нарушением резолюции по КНДР. Как уточняет РИА Новости , в санкционном списке, в частности, оказались Антон Нагибин и Марина Царева, связанные с петербургской компанией «Дайвтехносервис», в отношении которой уже действуют ограничения.
Комментарии28
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danko1 21 августа 2018 | 17:45
А Марина Царева не жена кремлевской шестерки Царева, которого поставили ДНР управлять?
andreyoo 21 августа 2018 | 18:07
danko1: А Марина Царева не жена кремлевской шестерки Царева...
-- Скорее всего. Очень уж редкая фамилия
ura_123 21 августа 2018 | 18:23
andreyoo: Такая фамилия к лицу только Путину,не так ли ондрейко?
danko1 21 августа 2018 | 18:27
ura_123: Ту Цареву Путин очень любит.
За символическую цену в 1 руб. отдал в собственность ей бывший детский санаторий в Крыму.
Да и бизнесом жена Царева занимается.
andreyoo 21 августа 2018 | 18:31
ura_123: Такая фамилия к лицу только Путину,...
-- "Он с именем этим ложится, он с именем этим встает"
oldpartizan 21 августа 2018 | 17:45
обкладывают как бешеного волка.
tag188 21 августа 2018 | 17:46
Разминка перед санкциями, которые должны объявить завтра?
ostapbey 21 августа 2018 | 17:47
А обещали завтра??
Или это утечка части завтрашнего списка??
Даже??
fig_vvam 21 августа 2018 | 17:53
ostapbey: Завтра санкции будут не за это, а за Скрипалей и химоружие.
И там персональных санкций не будет.
NBC со ссылкой на источники сообщает, что введение санкций пройдет в два этапа. Первая часть касается запрета на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих, которые могут быть применены в сфере национальной безопасности.
Вторую часть санкций введут через три месяца, если Россия не предоставит гарантий, что не будет применять химоружие в будущем. Они коснутся запрета авиакомпании «Аэрофлот» на осуществление перелетов в США.
seryj_wolk 21 августа 2018 | 17:49
Давление на рфские тестикулы, зажатые в дверном проеме, возросло.
hastings 21 августа 2018 | 17:50
У нас кораблей много, всех не накажут!
ura_123 21 августа 2018 | 18:25
hastings: У вас кораблей практически нет,а те что есть приписаны к Гондурасу и другим Вануату... Да и на Кипре)))
platonnekafrin 21 августа 2018 | 17:52
Мелкой солью весь зад стране изрешетили сволочи. Йодированной... Чешется как-будто тыщу блох в трусах семейных поселили.
arye_11 21 августа 2018 | 17:53
Санкции против "шести морских судов", это уже смешно.
"Физическое лицо" может и не ездить в Европу и Америку, команиию можно переоформить, а что делать с шестью морскими судами, которых не примет ни один порт в мире кроме Северной Кореи?
oldpartizan 21 августа 2018 | 17:56
arye_11: по лугандонской традиции - в металлолом
liquidsky__ 21 августа 2018 | 18:11
arye_11: Изменить название, владельца и порт приписки. На 5 минут делов.
vilingrad 21 августа 2018 | 18:17
liquidsky__: Изменить название, владельца и порт приписки. На 5 минут делов."
Вот так и тихаритесь от всего мира, как шлюхи от облавы. Великая империя... на 5 минут...делов:)
wojskowy Марек Качоровски 21 августа 2018 | 18:26
liquidsky__: Идите попробуйте, на каждое судно имеется приличный комплект документов, внесение любых изменений легко отслеживается, скрыть это невозможно.
shmuel63 21 августа 2018 | 18:17
arye_11: "....а что делать с шестью морскими судами?" - Гордо затопить на рейде, Как "Варяг" И судно, арестованное в Херсоне - тоже. Тем более, что опыт есть. Россия уже дважды топила свой
Черноморский флот - 1854 и 1918 гг.
sg97 21 августа 2018 | 18:29
shmuel63:
Дважды свой и бесчисленное количество раз чужой... И еще не раз потопит..
rom8883 21 августа 2018 | 18:02
Санкции же нам на пользу? Значит ещё больше пользы! УРА!!!
valgava777 21 августа 2018 | 18:07
Какая боль,какая боль ..Санкции США -Россия пять ,ноль !!!
srk2658lu 21 августа 2018 | 18:09
Минфин ввёл санкции..
Завтра Администрация президента.
Потом Сенат...
Вашу мать, куда прёшь, Расея?
fresh_breeze 21 августа 2018 | 18:19
Да фигня эти санкции. Вон Штаты против В.Якунина их ввели, а он благополучно получил
т.н. "голубую карту" в Германии, дающую право работать и перспективу на вид на жительство в этой стране: https://p.dw.com/p/33Tc6
Успехов Вам, Владимир Иванович. Немцы, забив на санкции Вашингтона против этого человека, говорят ему: Herzlich Willkomen in Deutschland und alles Gute Ihnen!
i_c_e 21 августа 2018 | 18:20
Ждём симметричного ответа. С команиями всё просто — кто не сможет поставлять, тех и «запретим». С судами тоже — какая разница какие не пускать. А вот с физическими лицами — гражданами США... кому же двум запретить счета в Сбербанке запретить иметь?
uryden 21 августа 2018 | 18:22
Выкинули жандарма из Сирии и вернули Крым, вот и бесится.
Посмотрим ещё, что будет, когда их СПГ никто не станет покупать.
wojskowy Марек Качоровски 21 августа 2018 | 18:33
uryden: Ну пока что покупают всё, что производят. Например Китай не стал дожидаться Силы Сибири и весь СПГ с Аляски таскает танкерами в Китай. А уж Китайцы не дураки, берут только то, что выгодно.
oneoretwo 21 августа 2018 | 18:25
...и стараться особо не надо - у плешивых и так один ПАЗИТИФ в сетях...