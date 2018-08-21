Минфин США ввел санкции против двух физических лиц из России, шести грузовых судов и трех российских компаний

Ограничения связаны с деятельностью России в киберпространстве и нарушением резолюции по КНДР. Как уточняет РИА Новости , в санкционном списке, в частности, оказались Антон Нагибин и Марина Царева, связанные с петербургской компанией «Дайвтехносервис», в отношении которой уже действуют ограничения.