Z Архив новостей новости
5 28 6 6634
17:42, 21 августа 2018

Минфин США ввел санкции против двух физических лиц из России, шести грузовых судов и трех российских компаний

Ограничения связаны с деятельностью России в киберпространстве и нарушением резолюции по КНДР. Как уточняет РИА Новости , в санкционном списке, в частности, оказались Антон Нагибин и Марина Царева, связанные с петербургской компанией «Дайвтехносервис», в отношении которой уже действуют ограничения.

Комментарии

28

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

danko1 21 августа 2018 | 17:45

А Марина Царева не жена кремлевской шестерки Царева, которого поставили ДНР управлять?

andreyoo 21 августа 2018 | 18:07

danko1: А Марина Царева не жена кремлевской шестерки Царева...
-- Скорее всего. Очень уж редкая фамилия

ura_123 21 августа 2018 | 18:23

andreyoo: Такая фамилия к лицу только Путину,не так ли ондрейко?

danko1 21 августа 2018 | 18:27

ura_123: Ту Цареву Путин очень любит.
За символическую цену в 1 руб. отдал в собственность ей бывший детский санаторий в Крыму.
Да и бизнесом жена Царева занимается.

andreyoo 21 августа 2018 | 18:31

ura_123: Такая фамилия к лицу только Путину,...
-- "Он с именем этим ложится, он с именем этим встает"

oldpartizan 21 августа 2018 | 17:45

обкладывают как бешеного волка.

tag188 21 августа 2018 | 17:46

Разминка перед санкциями, которые должны объявить завтра?

ostapbey 21 августа 2018 | 17:47

А обещали завтра??
Или это утечка части завтрашнего списка??
Даже??

fig_vvam 21 августа 2018 | 17:53

ostapbey: Завтра санкции будут не за это, а за Скрипалей и химоружие.
И там персональных санкций не будет.

NBC со ссылкой на источники сообщает, что введение санкций пройдет в два этапа. Первая часть касается запрета на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих, которые могут быть применены в сфере национальной безопасности.

Вторую часть санкций введут через три месяца, если Россия не предоставит гарантий, что не будет применять химоружие в будущем. Они коснутся запрета авиакомпании «Аэрофлот» на осуществление перелетов в США.

seryj_wolk 21 августа 2018 | 17:49

Давление на рфские тестикулы, зажатые в дверном проеме, возросло.

hastings 21 августа 2018 | 17:50

У нас кораблей много, всех не накажут!

ura_123 21 августа 2018 | 18:25

hastings: У вас кораблей практически нет,а те что есть приписаны к Гондурасу и другим Вануату... Да и на Кипре)))

platonnekafrin 21 августа 2018 | 17:52

Мелкой солью весь зад стране изрешетили сволочи. Йодированной... Чешется как-будто тыщу блох в трусах семейных поселили.

arye_11 21 августа 2018 | 17:53

Санкции против "шести морских судов", это уже смешно.
"Физическое лицо" может и не ездить в Европу и Америку, команиию можно переоформить, а что делать с шестью морскими судами, которых не примет ни один порт в мире кроме Северной Кореи?

oldpartizan 21 августа 2018 | 17:56

arye_11: по лугандонской традиции - в металлолом

liquidsky__ 21 августа 2018 | 18:11

arye_11: Изменить название, владельца и порт приписки. На 5 минут делов.

vilingrad 21 августа 2018 | 18:17

liquidsky__: Изменить название, владельца и порт приписки. На 5 минут делов."
Вот так и тихаритесь от всего мира, как шлюхи от облавы. Великая империя... на 5 минут...делов:)

wojskowy Марек Качоровски 21 августа 2018 | 18:26

liquidsky__: Идите попробуйте, на каждое судно имеется приличный комплект документов, внесение любых изменений легко отслеживается, скрыть это невозможно.

shmuel63 21 августа 2018 | 18:17

arye_11: "....а что делать с шестью морскими судами?" - Гордо затопить на рейде, Как "Варяг" И судно, арестованное в Херсоне - тоже. Тем более, что опыт есть. Россия уже дважды топила свой
Черноморский флот - 1854 и 1918 гг.

sg97 21 августа 2018 | 18:29

shmuel63:
Дважды свой и бесчисленное количество раз чужой... И еще не раз потопит..

rom8883 21 августа 2018 | 18:02

Санкции же нам на пользу? Значит ещё больше пользы! УРА!!!

valgava777 21 августа 2018 | 18:07

Какая боль,какая боль ..Санкции США -Россия пять ,ноль !!!

srk2658lu 21 августа 2018 | 18:09

Минфин ввёл санкции..
Завтра Администрация президента.
Потом Сенат...
Вашу мать, куда прёшь, Расея?

fresh_breeze 21 августа 2018 | 18:19

Да фигня эти санкции. Вон Штаты против В.Якунина их ввели, а он благополучно получил
т.н. "голубую карту" в Германии, дающую право работать и перспективу на вид на жительство в этой стране: https://p.dw.com/p/33Tc6

Успехов Вам, Владимир Иванович. Немцы, забив на санкции Вашингтона против этого человека, говорят ему: Herzlich Willkomen in Deutschland und alles Gute Ihnen!

i_c_e 21 августа 2018 | 18:20

Ждём симметричного ответа. С команиями всё просто — кто не сможет поставлять, тех и «запретим». С судами тоже — какая разница какие не пускать. А вот с физическими лицами — гражданами США... кому же двум запретить счета в Сбербанке запретить иметь?

uryden 21 августа 2018 | 18:22

Выкинули жандарма из Сирии и вернули Крым, вот и бесится.
Посмотрим ещё, что будет, когда их СПГ никто не станет покупать.

wojskowy Марек Качоровски 21 августа 2018 | 18:33

uryden: Ну пока что покупают всё, что производят. Например Китай не стал дожидаться Силы Сибири и весь СПГ с Аляски таскает танкерами в Китай. А уж Китайцы не дураки, берут только то, что выгодно.

oneoretwo 21 августа 2018 | 18:25

...и стараться особо не надо - у плешивых и так один ПАЗИТИФ в сетях...

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 8593 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 285 6 33245 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 160 6 15757 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 192 6 19134 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 87 6 8848 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 160 6 16283 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 76 6 7869 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 106 6 11639 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

+ Осенью в российских кинотеатрах покажут фильм про Крымский мост Осенью в российских кинотеатрах покажут фильм про Крымский мост Режиссёром романтической комедии стал Тигран Кеосаян, сценарий написала Маргарита Симоньян…

5 62 6 6872 10:28
8читать ;смотреть
Kкино, крым, симоньян, видео, события
Новости

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что отказ от пенсионной реформы негативно скажется на самих же пенсионерах Об этом он сказал во время парламентско-общественных слушаний, которые проходят сейчас в Госдуме…

5 46 6 5161
Блоги

Зоя Светова журналист

Олег Сенцов: «У меня не бывает депрессии» Олег напомнил мне человека, которому предстоит тяжелая операция, но он знает, что выживет, потому что настроен на то, чтобы выжить. И, как правило, такие люди выживают…

5 51 6 8551 14.08
Kобщество, политика, мнения, сенцов, правозащита
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 87 6 11987 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5925 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Интервью Интервью

Максим Ликсутов гость: Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

У нас увеличилось в небольшом количестве количество платных парковочных мест. Но увеличение носит точечный характер — когда людям удобно, особенно резидентам, сделать так, чтобы парковка была для всех платная, а для них бесплатная…

5 43 6 5415 20.08
#слушать 49:41 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, транспорт, москва, сетевизор, передачи
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 241 6 32389 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 48 6 6563 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события

Популярное за неделю

Новости

Певец Валерий Меладзе попросил власти Грузии предоставить ему гражданство Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское информационное агентство GHN

5 20 6 69371
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 178 6 124440 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

«Политические процессы советской Чехословакии» (к 50-летию ввода войск стран Варшавского договора)
2967884
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 6972 19.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 27 6 507797 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

+ «Марш матерей» «Марш матерей» Хроника событий, фото, видео…

5 229 6 87771 15.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, общество, правосудие, акции, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7201619
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3623176

Сегодня в эфире