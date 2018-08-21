Суд в Петербурге приговорил к штрафу размером 50 тысяч рублей пользователя мессенджера WhatsApp…

Шухрат Сатынбаев состоял в чате, где вербовались сторонники запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», — сообщает сайт Медиазона . Подсудимый признал свою вину, раскаялся и сотрудничал со следствием. Поскольку Сатынбаева больше года держали под стражей, от уплаты штрафа его освободили.