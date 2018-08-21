Суд в Петербурге приговорил к штрафу размером 50 тысяч рублей пользователя мессенджера WhatsApp…
Шухрат Сатынбаев состоял в чате, где вербовались сторонники запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», — сообщает сайт Медиазона . Подсудимый признал свою вину, раскаялся и сотрудничал со следствием. Поскольку Сатынбаева больше года держали под стражей, от уплаты штрафа его освободили.
Комментарии4
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student_ru_ru 21 августа 2018 | 17:37
Ну это же не лайк поставить, в ИГИЛ состоять. Понять и простить.
fig_vvam 21 августа 2018 | 17:43
student_ru_ru: Он со следствием сотрудничал. И признался. То есть хдлопот у следаков не было.
А где и в чем он состоял и состоял ли вообще, не важно.
Признание царица доказательств.
yralez 21 августа 2018 | 18:00
Состоял......достаточно.
Может выступал против ИГ ?
Но кого бы тогда хватать и отчеты писать ?
oldpartizan 21 августа 2018 | 18:04
а вот если бы анекдоты про холодных ватников распространял то посадили бы.