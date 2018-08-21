Следственный комитет возбудил дело о превышении полномочий после задержания нетрезвого человека в аэропорту Домодедово

Это произошло после того, как инцидент попал на видео. Два дня назад на YouTube была опубликована запись, на этих кадрах видно, как полицейский сгибает мужчину и бьет его, другой держит его жену. Маленький сын бросает в сотрудников сумку с вещами. Позже в МВД и Следственном комитете сообщили, что проверят действия полицейских.