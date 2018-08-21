Следственный комитет возбудил дело о превышении полномочий после задержания нетрезвого человека в аэропорту Домодедово
Это произошло после того, как инцидент попал на видео. Два дня назад на YouTube была опубликована запись, на этих кадрах видно, как полицейский сгибает мужчину и бьет его, другой держит его жену. Маленький сын бросает в сотрудников сумку с вещами. Позже в МВД и Следственном комитете сообщили, что проверят действия полицейских.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
jetsam 21 августа 2018 | 17:43
проверили. мин нет.
могут и далее бить. султанат же.
lager23 21 августа 2018 | 18:06
Быть родителя на глазах ребёнка это преступление, а если мент не в состоянии грамотно задержать нарушителя, то это профнепригодность, хотя во время оккупаци это может сойти и за норму!
popov_m 21 августа 2018 | 18:22
Одних наградят, других посодют!!!
tverboul 21 августа 2018 | 18:44
Как-то это ласково у русских называется - "превышение полномочий". Типа, справку не выдал.
tverboul 21 августа 2018 | 18:53
Прикинул, что было бы полицейским за такое в НЙ, да еще под видео. Сразу - увольнение из полиции, да не просто увольнение, а "позорное увольнение" (dishonorable discharge) - и попробуй с таким пятном на работу устроиться. Потом обязательно суд, и спасибо, если не уголовный, а только гражданский - и присели бы бандиты в униформе на очень серьезную сумму.