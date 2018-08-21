Федеральная служба исполнения наказаний не наблюдает ухудшение состояния Олега Сенцова....

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Там также говорят, что распространяемая одним из членов ОНК Москвы информация о возможном принудительном кормлении режиссера не соответствует действительности. Он ежедневно получает назначенное лечение и регулярно принимает питательную смесь, — подчеркивает ФСИН. Сегодня сотый день голодовки Олега Сенцова, который отбывает наказание по обвинению в организации терактов в Крыму. Рассуждая о дальнейшей судьбе украинского режиссера, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сегодня заявила, что Сенцова нельзя обменять на российских заключенных, которые содержатся на Украине. Для передачи его Киеву, по мнению омбудсмена, нужно искать другой правовой механизм. Москалькова объяснила это тем, что он имеет гражданства России и Украины. Сам Сенцов не раз говорил, что отказывается от российского паспорта.