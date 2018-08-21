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17:32, 21 августа 2018

Федеральная служба исполнения наказаний не наблюдает ухудшение состояния Олега Сенцова

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Там также говорят, что распространяемая одним из членов ОНК Москвы информация о возможном принудительном кормлении режиссера не соответствует действительности. Он ежедневно получает назначенное лечение и регулярно принимает питательную смесь, — подчеркивает ФСИН. Сегодня сотый день голодовки Олега Сенцова, который отбывает наказание по обвинению в организации терактов в Крыму. Рассуждая о дальнейшей судьбе украинского режиссера, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сегодня заявила, что Сенцова нельзя обменять на российских заключенных, которые содержатся на Украине. Для передачи его Киеву, по мнению омбудсмена, нужно искать другой правовой механизм. Москалькова объяснила это тем, что он имеет гражданства России и Украины. Сам Сенцов не раз говорил, что отказывается от российского паспорта.

Комментарии

17

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maikl5301 21 августа 2018 | 17:39

Так он ГОЛОДАЕТ или смесь сосет ?

patrikk_1 21 августа 2018 | 17:44

Федеральная служба исполнения наказаний не наблюдает ухудшение состояния Олега Сенцова...

Это чисто украинский феномен - после голодомора, шароварников голод не берёт.

kit07_12 21 августа 2018 | 17:52

patrikk_1: //Это чисто украинский феномен - после голодомора, шароварников голод не берёт. //

Но иногда это принимает у них причудливые формы.

Смотрим в ютубе: киевская бабушка засунула в рот котенка и пыталась сожрать

oldpartizan 21 августа 2018 | 18:00

поцреоты, к продуктовым карточкам готовы?

kit07_12 21 августа 2018 | 18:05

oldpartizan: обязательно введут продуктовые карточки, обязательно... но сначала будет 37-й год

r88w556xl4 21 августа 2018 | 18:09

Федеральная служба исполнения наказаний не наблюдает ухудшение состояния Олега Сенцова....

...наблюдается прибавка в весе заключённого.

kit07_12 21 августа 2018 | 17:48

maikl5301: //регулярно принимает питательную смесь//

Ну и шо, це голодовка по-украински.
Надия Савченко тоже так голодувала.
Утром шмат сала, до обеда голодовка, днем супец, опять голодовка, в полдник сочку, голодовка, на ужин питательная смесь.

svetalana 21 августа 2018 | 17:40

А потом он, в полном здравии, внезапно умрет? Этого ждут?

kit07_12 21 августа 2018 | 17:58

svetalana: Спорим на ящик горилки з перцем, шо Сенцов-Каплан не сдохнет еще как минимум 100 дней?
Буде вин голодувати чи не буде, мне не ведомо, но шо жидобандере слабо здохнуть, це факт.

banyi3 21 августа 2018 | 17:41

Как этот придурок задолбал! Всем надоел уже, даже демшизе и хохлам) И подохнуть по человечески не могёт, хоть толк был бы для визга )

jetsam 21 августа 2018 | 17:41

дык, у магнитского тоже не наблюдали.
а он помер. правда сам. сам себя 17 раз убил.
правда, по заказу Браудера. но в сизо. но без голодовки.
но помер. и не заметили ухудшения у трупа....

varlam59 21 августа 2018 | 17:42

Пятую колонну западных прихвостней не волнует судьба Марии Бутиной, которую пытают в американском гестапо. Им антироссийский террорист Сенцов дорог. Неудивительно.

jetsam 21 августа 2018 | 17:47

varlam59: абсолютно согласен с вами.
эту проститутку лишили самого необходимого - продажного секса.
она теперь, как простоя млять, бесплатно просиживает зад....
а для такой бабочки это хуже пытки. это садизм!

andreyoo 21 августа 2018 | 17:58

Он ежедневно получает назначенное лечение и регулярно принимает питательную смесь, — ...
-- Тю-ю-ю... так это не голодовка. Это эксперимент. Поди еще и должным образом оплачиваемый.

lion64__2 21 августа 2018 | 18:04

100 дней на сале и пыве - это какое же здоровье надо иметь террористу! С каждым днём клоунской "голодовки" всё толстеет свидомит.

glotov 21 августа 2018 | 18:07

Похоже , он голодает целых три раза в день - между завтраком, обедом, и ужином.

cromwel 21 августа 2018 | 18:13

То есть рекорд дней 200 не за горами...

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