В Ставропольском крае судья подал в отставку после появления видео с обнаженной девушкой

Прошение будет рассмотрено сегодня, — сообщает агентство ТАСС . Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчина, похожий на председателя Октябрьского районного суда Ставрополья Юрия Макарова выходит из автомобиля вместе с обнаженной женщиной. Спутница заходит в магазин, покупает алкоголь, мужчина снимает это на телефон. Как рассказал телеканал Рен-ТВ, съемка была сделана на автозаправке в Краснодаре. В пресс-службе краевого суда не знают, связано ли заявление Макарова с появлением видео. В интервью Рен-ТВ судья сказал, что на видео не он и в Краснодарском крае его в этом году не было.