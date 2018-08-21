В Ставропольском крае судья подал в отставку после появления видео с обнаженной девушкой
Прошение будет рассмотрено сегодня, — сообщает агентство ТАСС . Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчина, похожий на председателя Октябрьского районного суда Ставрополья Юрия Макарова выходит из автомобиля вместе с обнаженной женщиной. Спутница заходит в магазин, покупает алкоголь, мужчина снимает это на телефон. Как рассказал телеканал Рен-ТВ, съемка была сделана на автозаправке в Краснодаре. В пресс-службе краевого суда не знают, связано ли заявление Макарова с появлением видео. В интервью Рен-ТВ судья сказал, что на видео не он и в Краснодарском крае его в этом году не было.
Комментарии6
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kindman_a 21 августа 2018 | 17:16
Это не он.
И баба голая - не его.
Он подал в отставку в знак поддержки того, другого, судьи и той, другой, бабы, да? :-))))
kit07_12 21 августа 2018 | 17:24
kindman_a: Теперь ему прямая дорога в борцуны с режимом.
Он будет говорить, что он вскрыл злоупотребления и взятки в областной прокуратуре, боролся против чекистской власти, и за это коллеги-взяточники подготовили против него провокацию.
Мы еще увидим этого судью на трибуне рядом с навальным, если кговавый режим не повяжет этого борца с коррупцией раньше.
yralez 21 августа 2018 | 17:20
Блатная путинская мразь в попоне.
archibald_dandy_esquire 21 августа 2018 | 17:23
yralez:
судьи-ихтамнеты - новые российские гибриды
a_111111 21 августа 2018 | 17:25
Девушка наверное не очень красивая, поэтому в отставку....
maikl5301 21 августа 2018 | 17:35
Судьям трахаться запрещено