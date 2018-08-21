Преподавателю английского языка в Москве грозит до 20 лет колонии из-за покупки чистящего средства через Интернет

Уже больше года бывший американский пожарный Гейлен Грандстафф, который в России занимался преподаванием, ждет решения суда в СИЗО, — сообщает ВВС. В бытовой химии, заказанной через интернет, таможня нашла вещество, признанное в России психотропным. Его свободное распространение в стране запрещено. Грандстаффа обвиняют в контрабанде наркотиков.