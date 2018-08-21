Преподавателю английского языка в Москве грозит до 20 лет колонии из-за покупки чистящего средства через Интернет
Уже больше года бывший американский пожарный Гейлен Грандстафф, который в России занимался преподаванием, ждет решения суда в СИЗО, — сообщает ВВС. В бытовой химии, заказанной через интернет, таможня нашла вещество, признанное в России психотропным. Его свободное распространение в стране запрещено. Грандстаффа обвиняют в контрабанде наркотиков.
Комментарии17
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navsegda 21 августа 2018 | 17:12
Преподаватель в СИЗО , а купить наркоту в России проще некуда , у наркоманов проблем с приобретением нет
danko1 21 августа 2018 | 17:13
Дурдом границ не имеет.
А о том, что это психотропное вещество выделить нельзя и употребляют люди чистящее вещество по назначению, полицаи не думают.
Так в любых товарах бытовой химии при желании можно психотропное вещество найти.
Клей момент еще не запретили?
a_111111 21 августа 2018 | 17:20
danko1: А в том что пожарный преподает английский язык дурдома нет?!
hz6691 21 августа 2018 | 17:25
a_111111: В том что БЫВШИЙ пожарный преподает иностранцам английский странного на порядок меньше, чем в предъявленных ему обвинениях.
equus 21 августа 2018 | 17:29
a_111111:
Прошлый век!..
Давно пора приглашать сборщиков чая преподавать китайский язык!
;-)
equus 21 августа 2018 | 17:21
danko1:
Ацетон же запретили. -- "Прекурсор", видите ли!..
Интересно, почему воду не запретили..? Где логика..??
;-))
perestarok 21 августа 2018 | 17:27
danko1: "А о том, что это психотропное вещество выделить нельзя и употребляют люди чистящее вещество по назначению, полицаи не думают. "
Кто Вам сказал, что нельзя. Если уж уран 235 от урана 238 отделяют, то остальное, как правило, проще простого. Воду от ацетона отделяют, спирт от воды.
fig_vvam 21 августа 2018 | 17:39
perestarok: Агав, придурок перестарелый думает, что уран на кухне ... это самое
yralez 21 августа 2018 | 17:22
Обменять хотят на шлюху бутину.т?
ostapbey 21 августа 2018 | 17:30
yralez: а МашкаЗахарова не волнуется за свои вализы с Аргентины??
Как говорится в рекламе:
"Размер имеет значение не только в постели".
Даже..
buzukin1908 21 августа 2018 | 17:23
Нашу девушку в одиночку засадили в кандалах ни за што - а этого хоть за психотроп. Понимать надо! Сегодня один, завтра другой, послезавтра все посольство пересажаем за контрабанду!
Бута, Ярошенко, Бутину - освободить!
ostapbey 21 августа 2018 | 17:34
buzukin1908: вашу девушку?? А что уже посадили ее с поличными 400 кг. Кокса??
Так ваша наркокурьерша не такая уж и девушка. А скорее наоборот.
Даже.
perestarok 21 августа 2018 | 17:36
buzukin1908: "Бута, Ярошенко, Бутину - освободить!"
А этого олуха и взяли для обмена на них.
income 21 августа 2018 | 17:23
Теперь любой россиянин, чтобы не попасть в тюрьму, должен выучить назубок названия всех психотропных веществ? Вообще, запретов и ограничений становится столько, что некогда делом заниматься. В частности, в Екатеринбурге это проявляется в дорожных знаках: едешь - и читаешь знаки, светофоры, таблички, разметку... Едва успеваешь следить, что происходит непосредственно перед автомобилем.
evgeny_biolog 21 августа 2018 | 17:24
А почему стеклоочиститель продают? Его при советской власти пили ...
neon001 21 августа 2018 | 17:27
а за 400 кг кокаина ничего не будет.
compare 21 августа 2018 | 17:29
возникает ряд вопросов(не к следствию,они привыкли их "задавать"),а чисто,с позиций логики: что,все покупки через сеть,проходят химический анализ? если нет,то каким образом именно его заказ,стал объектом "исследования"? второе: состав средства,и его качества-компетенция производителя,или нет? и третье: мало ли что может входить в состав бытовой химии,ведь это-не пищевой категории продукт,или уже нет?