Руководитель «Справедливой России» раскритиковал в Думе идею повышения пенсионного возраста
В подтверждение своей позиции Сергей Миронов с трибуны прочитал стих.
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В подтверждение своей позиции Сергей Миронов с трибуны прочитал стих.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии13
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astet 21 августа 2018 | 17:14
Путинская шестёрка Миронов
открыл хайло осуждая
гениальную идею Путина
по ограблению россиян???
Это что - бунт на галере?
encopresis 21 августа 2018 | 17:29
astet: Это заказная игра в думский плюрализм. ЛДПР и коммуняки тоже осудят на словах, но людей выводить на улицы не будут. Даже ЕР единогласно не проголосует, но результат будет один.
varlam59 21 августа 2018 | 17:35
astet: Путинская шестёрка Миронов
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Ну так, раз Миронов против повышения пенсионного возраста, значит не раскрывайте на него своё хайло, что он шестёрка. Одно дело поддерживать Путина в том, в чём его поддерживают все избиратели думских партий - во внешней политике, а другое - антинародный пенсионный закон.
buzukin1908 21 августа 2018 | 17:14
Не за это ли почти начальник Единой России пообещал депутатам пенсии устроить в размере для обычных смертных? И все льготы - долой! Ни путевок, ни больничек, ни лекарств - однако! А пуркуа бы и не па??? За все надо платить - капитализЬм, однако :)
ostapbey 21 августа 2018 | 17:17
buzukin1908: так может и звезду Героя России отобрать у Кириенки??
Получается зря он всю предвыборную кампанию поддерживал Медведева??
Деньги и у пенсионеров России кончились.
Держаться то не за что!!
Даже.
equus 21 августа 2018 | 17:18
А где стих..?
;-)
ty154 21 августа 2018 | 17:20
Миронову из кремля дали команду потявкать?
Видимо отстальным думским шлюшкам была команда закусить удила.
ostapbey 21 августа 2018 | 17:24
ty154:??
Миронову и выхухоля поручили выводить в люди.
Для спасения России мехами.
И там только визгу было много.. без щетины даже..
tks 21 августа 2018 | 17:22
Ух ты! А что это Выхухоль, на бузу решилась??
grashupfer 21 августа 2018 | 17:31
tks: Буза? Да ну на) Выхухоль стих читает! Экая вон дрессура)
sbk 21 августа 2018 | 17:27
На галере что-то пошло не так.
yralez 21 августа 2018 | 17:30
Если бы не набралось большинства, Миронов голосовал бы за ограбление.
Но беспокоиться ему незачем, большинство мерзавцев обеспечено..
varlam59 21 августа 2018 | 17:39
Пенсионная реформа ударит по имиджу Единой России, сократит число её избирателей и это хорошо. После 9 сентября узнаем, сколько процентов они получат. Было бы славно. если бы их проценты сравнялись с процентами поддержки либерально-прозападных партий. Сфальсифицировать и украсть много голосов у других партий не получится.