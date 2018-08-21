По утверждениям компании Microsoft, российские хакеры пытались атаковать ресурсы, связанные с американским Сенатом
Эта атака зафиксирована накануне промежуточных выборов в Конгресс США, — сообщает газета Washington Post. В Microsoft уточнили, что речь идет о группе хакеров, связанных с российским правительством. Эти обвинения голословны, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Месяц назад компания Microsoft сообщала, что 3 кандидата, претендующих на места в Конгрессе США, подверглись кибер-атакам. Представители компании говорили, что за этим также стоят хакеры, связанные с Россией.
Комментарии5
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astet 21 августа 2018 | 17:21
Может,
злобным пиндосам
стоит заслать суперагента,
который уничтожит
повара Путина?
Если атаки прекратятся
(а кому это нужно без финансирования?!),
то, значит, можно выставлять предъяву Кремлю.
serhio_25__ 21 августа 2018 | 17:27
astet: Когда гражданин страны предлагает другому государству убить человека своего государства, то это государственная измена. Т.е. тебя можно по этой статье спокойно расстрелять.
patrikk_1 21 августа 2018 | 17:30
По утверждениям компании Microsoft, российские хакеры пытались атаковать ресурсы, связанные с американским Сенатом...
Пригожинских не запугать.
serhio_25__ 21 августа 2018 | 17:29
Что такое ресурсов связанный с чем-то? Гугл ведь связан, да?
И я так понимаю, что хакеры были с везиткой Путина?
Русофобская Охота на ведь шагает по США полным ходом. Дегеративная страна, где под каждой кроватью сидит "агент КаГЭБе".
seryj_wolk 21 августа 2018 | 17:36
Имеющихся санкций недостаточно? Ну что ж ответка, думаю не заставит себя ждать. Скоро начнете в очерелной раз укрепляться.