По утверждениям компании Microsoft, российские хакеры пытались атаковать ресурсы, связанные с американским Сенатом...

Эта атака зафиксирована накануне промежуточных выборов в Конгресс США, — сообщает газета Washington Post. В Microsoft уточнили, что речь идет о группе хакеров, связанных с российским правительством. Эти обвинения голословны, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Месяц назад компания Microsoft сообщала, что 3 кандидата, претендующих на места в Конгрессе США, подверглись кибер-атакам. Представители компании говорили, что за этим также стоят хакеры, связанные с Россией.