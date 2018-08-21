Житель Чечни, совершивший накануне самоподрыв возле поста полиции в Шалинском районе, скончался в больнице...

Он был единственным из нападавших, кто выжил после вчерашних атак.

«Сильные ранения были несовместимы с жизнью. В том числе черепная травма», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Накануне в Чечне было совершено сразу три нападения на полицейских. По официальным данным, утром двое молодых людей с ножами попытались проникнуть в Шалинский отдел внутренних дел. Двое сотрудников были ранены. Нападавшие убиты. Одновременно в селе Мескер-Юрт злоумышленник попытался взорвать себя возле поста ДПС. Его удалось ранить и задержать. Вот он-то и умер сегодня в больнице.

В тот же день при въезде в Грозный автомобиль чуть не сбил инспектора дорожно-постовой службы, а при уходе от погони наехал на полицейских. Трое получили травмы, все они находятся в больнице в стабильном состоянии. Остановить Mercedes удалось лишь после применения оружия. Находившиеся в нем предполагаемые преступники были застрелены. Личности всех нападавших установлены — это подростки, уроженцы Чечни. Самому старшему из них было 17 лет, младшему — 11.

Между тем, ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».