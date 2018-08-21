Рыбка передала Дерипаске аудиозапись, где она утверждала, что бизнесмен обсуждал вмешательство РФ в выборы в США
Об этом сама Рыбка сообщила агентству Associated Press во время судебного заседания в Таиланде. Девушка добавила, что пообещала Дерипаске больше не говорить на эту тему. Она уточнила, что бизнесмен пообещал ей кое-что взамен. Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, а также ее партнера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, и еще целый ряд фигурантов дела обвиняют в незаконном предпринимательстве. Поводом для задержания стал секс-тренинг в Таиланде. О Рыбке и Лесли стало известно после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией, где говорилось о связях Олега Дерипаски с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько. Материалами для расследования стали, в том числе, фотографии и видео, опубликованные Рыбкой.
Комментарии5
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dude_lebowsky 21 августа 2018 | 16:44
"Она уточнила, что бизнесмен пообещал ей кое-что взамен."
Отпустит из таиландской тюрьмы?
danko1 21 августа 2018 | 16:44
Шантажировать приближенных к власти- это уже полное безумие.
sparky 21 августа 2018 | 16:55
Обещал после отсидки снова покатать на яхте.
putin_itogy 21 августа 2018 | 17:01
Теперь точно - "скоропостижный инфаркт", на тайландской Зоне.
Даже "новичок" чекисты не будут применять.
Жалко девку, молоденькая совсем...
R.I.P
sofist22 21 августа 2018 | 17:15
И это новости России?