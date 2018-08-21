Рыбка передала Дерипаске аудиозапись, где она утверждала, что бизнесмен обсуждал вмешательство РФ в выборы в США

Об этом сама Рыбка сообщила агентству Associated Press во время судебного заседания в Таиланде. Девушка добавила, что пообещала Дерипаске больше не говорить на эту тему. Она уточнила, что бизнесмен пообещал ей кое-что взамен. Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, а также ее партнера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, и еще целый ряд фигурантов дела обвиняют в незаконном предпринимательстве. Поводом для задержания стал секс-тренинг в Таиланде. О Рыбке и Лесли стало известно после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией, где говорилось о связях Олега Дерипаски с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько. Материалами для расследования стали, в том числе, фотографии и видео, опубликованные Рыбкой.