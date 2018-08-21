"Банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга оказались заморожены на Кипре"

Об этом сегодня сообщило РБК со ссылкой на Минфин США. В докладе министерства отмечается, что санкции против Дерипаски и Вексельберга нанесли им существенный финансовый урон. В частности, состояние Вексельберга по этим данным сократилось почти на 3 миллиарда долларов.