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16:35, 21 августа 2018

Банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга оказались заморожены на Кипре

Об этом сегодня сообщило РБК со ссылкой на Минфин США. В докладе министерства отмечается, что санкции против Дерипаски и Вексельберга нанесли им существенный финансовый урон. В частности, состояние Вексельберга по этим данным сократилось почти на 3 миллиарда долларов.

Комментарии

31

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sim202_ 21 августа 2018 | 16:38

Хде принимают добровольные взносы в помощь пострадавшим нищебродам?

kir_pich_101 21 августа 2018 | 16:45

sim202_: Значит Расеяне станут беднее на 3 лярда.
Они своих не бросают...

sparky 21 августа 2018 | 17:03

kir_pich_101: Пенсионеры с удовольствием компенсируют.

encopresis 21 августа 2018 | 17:07

kir_pich_101: На 30, на всякий случай про запас

ura_123 21 августа 2018 | 17:14

sim202_: На днях редакция первого канала запустит СМС сбор пожертвований )))

timwlad87 21 августа 2018 | 17:22

Ну так просто намекнули господам ,что пора пора спекуляциями на укране мтрасы господам порошенко и москалю с кернесом набивать.
Ткой вот расклад в этой шизофрении гибридной войны между братьями каином и авелем.
Билию читайте.sim202_:
А то некоторые деграировали до того,то в каждой западной социальной институцкой шараге израиль и сектор газа выстраиватся стали в погоне за наживой при сокращении ресурсов так много стало израилев на шее оон .
Не даром и писано о распаде израиля на иудею и на израиль с последующим исчезновением.
На религии каина и авеля создать ничего не возможно.

ansata 21 августа 2018 | 16:39

А нехрен от налогов бегать, хранили бы в Сбербанке))

vezdehod 21 августа 2018 | 16:44

Да хрен с ними...Как пришли. так и ушли - в других банках их полно.

perestarok 21 августа 2018 | 17:05

ansata: "А нехрен от налогов бегать, хранили бы в Сбербанке))"

Так Гайдар продемонстрировал, как вычищаются вклады из сбербанка.

ura_123 21 августа 2018 | 17:16

perestarok: Дружок,ты ещё Павлова и его реформу вспомни)))
А в рассеюшке уж девятнадцатый годок как стабильность!

polikarpich 21 августа 2018 | 16:45

Бидняфки!!!
У них на хлебушек хоть осталось? Или для них устроить специальный "День добрых дел на Пятом" придётся?
:-)))

ura_123 21 августа 2018 | 17:18

polikarpich: Не хотите? А придётся...

rihard 21 августа 2018 | 16:47

Им из бюджета компенсируют.

nehoroshiy 21 августа 2018 | 16:49

Пусть снаряжают флот и берут Кипр на абoрдаж.

tks 21 августа 2018 | 17:19

nehoroshiy: ИХТАМНЕТЫ от Пути уже в пути!

xallox 21 августа 2018 | 17:37

nehoroshiy: Да, снова авианосец "Адмирал Кузнецов" туда направить - пусть весь этот Кипр черным дымом окутает и отомстит за наших родных миллиардеров!

putin_itogy 21 августа 2018 | 16:55

Влять! БРАВО!!!!
Быть Добру!
Быть Демократии!
Долой, евучую ЧЕКИСТСКУЮ ХУНТУ!!!

polba 21 августа 2018 | 17:04

putin_itogy: Это точно. Невидимая рука рынка и свободная конкуренция, они такие. Да.

perestarok 21 августа 2018 | 17:10

putin_itogy: "Долой, евучую ЧЕКИСТСКУЮ ХУНТУ!!!"

Да здравствует бандеровская!

putin_itogy 21 августа 2018 | 17:22

perestarok: Кстати,
так называемая. "БАНДЕРОВСКАЯ"....совсем не хунта..
Законно (как и путен) - Власть Украины.
И ещё, Кстати, Да будет вам известно....
БАНДЕРА - НИКОГДА НЕ ВОЕВАЛ ПРОТИВ СССР!
БАНДЕРА - ВОЕВАЛ ПРОТИВ ГИТЛЕРА!
БАНДЕРА - СИДЕЛ В ФАШИСТСКОМ КОНЦЛАГЕРЕ!
БАНДЕРА - ВСЕГДА - ВОЕВАЛ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ,
ОТ КОГО БЫ ТО НИ БЫЛО!
Бандера - простой украинский патриот!
Такой же как - Сталин, Ельцын, путин, или шойгу с лавровым,
абрамовичем. вексельбергом, дерипаской, ролдугиным, и т.д..
В общем, так как -то...

zollendorf 21 августа 2018 | 16:57

Сообщили бы номер для смс-ок. Скинемся. Жалко их, голодают поди.

tks 21 августа 2018 | 17:07

zollendorf: Впору телемарафон благотворительный по Центральным Трубам Российской ТелеКанализации запустить! "СПАСТИ ПУТИСТА" называться будет!

zkotor 21 августа 2018 | 17:02

да эту шайку во главе с главарём давно пора в ноль обезжирить, а не играться с ними, давая им возможность сгрупироваться

kp6ic 21 августа 2018 | 17:03

что ж, придется помочь ребятам. пенсионный возраст подняли, налоги тоже. думаю, лишние деньги можно изыскать! сплотимся вокруг ребят и покажем пиндосам фигу!!!

hiryrg 21 августа 2018 | 17:03

Отличная новость! Так им и надо!

perestarok 21 августа 2018 | 17:03

"Банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга оказались заморожены на Кипре"

Вор у вора дубинку украл.

tks 21 августа 2018 | 17:04

ПОДЕЛОМ!!

severnaj 21 августа 2018 | 17:04

Ну что тут скажешь ? Молодцы американцы, вся надежда на восстановление социальной справедливости в этой,милосердным Боженькой забытой стране, только на них.

timwlad87 21 августа 2018 | 17:16

Ну об этом уже говорилось,о том что между американскими евреями и европейскими назрел конфикт как между америкаским израильским каином и российским авелем.
А все из за Украины где у евреев каина живущих в сша и в израле зависть черная разыгралась что аж кушать не могут по той причине ,что нет больше уважния и значит денег со стороны Бога.
И не сдежался от солазна Каин живущий в сша и израиле и покусился на добро брата своего авеля живущего в европах.
Все как в Библии писано.
Хана Израилю и сша котрых скушает вьетнамский синдром,но пакостить будут по всюду так как соблазны нажится на халяву найдутся не мало пока каин бушует в поискать кого бы пограбить не считась с потерями.
Ну типа с вьетнама на чили перекинулись.
Распадется украина по югосавскому сценарию так как господа маскаль и порошенко награбленое и спрятанное в матрасах спасать будут.
Что касамо денег брата авеля на крите,ну так видать не совсем уверены были что брат каин грабанет.
А он грабанул.
Ну деньги всегда делают деньги и украинские ресурсы в матрасах господ москаля и прошенко тоже парами десятками миллардов набиты.

a_111111 21 августа 2018 | 17:23

Витюша, дай мильярд:)

tag188 21 августа 2018 | 17:33

Надеюсь эти двое граждан знают, какого великого геополитика им надо благодарить за произошедшее?

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