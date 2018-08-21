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16:33, 21 августа 2018

Москалькова: Обмен Олега Сенцова на российских заключенных, которые содержатся на Украине, невозможен

Утверждает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Причина, по ее словам, в том, что режиссер имеет гражданство и России, и Украины. Из-за этого, по мнению омбудсмена, для передачи Сенцова Киеву нужно искать другую правовую форму, — сообщает агентство «Интерфакс» . Сам Сенцов не раз подчеркивал, что считает себя гражданином Украины и отказывается от российского паспорта. Режиссер отбывает наказание по обвинению в организации терактов в Крыму. Сегодня сотый день его голодовки.

Комментарии

28

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(комментарий скрыт)

edyunia 21 августа 2018 | 16:39

\\режиссер имеет гражданство и России\\
А предъявить документы подтверждающие запрос О. Сенцова на РФское гражданство возможно?

vezdehod 21 августа 2018 | 16:42

Сразу видно. что она генерал-полиции. - доложила чётко по Кремлёвски.

danko1 21 августа 2018 | 16:46

vezdehod: Только в России, при полном беззаконии, могли назначить генерала полиции защищать права человека.
Но она этого и не делает. Защищает беззаконие полицаев и режима.

ura_123 21 августа 2018 | 17:23

vezdehod: Дегенерал полици))) Оперуполномоченный по правам человека...

danko1 21 августа 2018 | 16:41

Бред несет защитница полицаев.
Сенцов российского гражданства не принимал.
Эта полицайка даже Гитлера перещеголяла, тот не считал русских на оккупированной территории немцами.

blahovdav 21 августа 2018 | 16:43

Млять, это странишка настолько нелепа и смешна...Признать плешивую крысу гражданином Киевской Руси со столицей в Киеве и казнить за многочисленные преступления...

kryimzdick 21 августа 2018 | 16:43

В каком концлагере раньше служила эта фрау. И как можно быть такой сукой?

ura_123 21 августа 2018 | 17:25

kryimzdick: У неё выслуга лет и субординация)))

elenaj1959 21 августа 2018 | 16:46

У Сенцова было украинское гражданство, а российское ему навязали против его воли и даже не спросив.

polba 21 августа 2018 | 16:59

elenaj1959: Вообще-то, АБСОЛЮТНО ВСЕМ гражданам бывшего СССР навязали гражданство. Кому российское, кому украинское, а кому-то невезучему и киргизское.... И никто никого не спрашивал.

tks 21 августа 2018 | 17:09

polba: А гражданство СССР - не навязали, по вашей же логике?

asyrj 21 августа 2018 | 16:47

Раньше были уполномоченные в "штатском".
Теперь - уполномоченные в мундире.
Все откровенно так, без лишних заморочек.
Плюс типа Шевченки - за права человека бороться.

mikr 21 августа 2018 | 16:47

А почему Эхо не поздравляет Сенцова с юбилеем? Все-таки круглая дата как никак.

putin_itogy 21 августа 2018 | 16:51

А чё так..?
москалькова - путин..
Типо - жизнь одного ЕДИНСТВЕННОГО - Сенцова...................................................................?!
дороже жизни - 20 РОССИЙСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ...???
А чё так.... москалькова..?

polba 21 августа 2018 | 17:01

putin_itogy: То есть вы утверждаете, что украинская бандеровская хунта готова убить 20 захваченных российских граждан?

putin_itogy 21 августа 2018 | 17:15

polba: Нет.
я утверждаю другое...
--российская военная Хунта - готова убить 20 попавших в плен российских ТЕРРОРИСТОВ - ради ОДНОГО люто ненавидимого больным человеком,
узурпирующем на верховной власти Кремля.?

ura_123 21 августа 2018 | 17:30

polba: Убить? С чего это ты сделало такие умозаключения?
Возьмём к примеру сержанта Агеева,которого хлопнули с ОРУЖИЕМ в руках и ломится ему пятнашечка... Что же ты не поменяешь режиссёра который якобы ГОТОВИЛ теракт на боевика стрелявшего в украинских военных,находясь на территории ДРУГОГО государства?

sparky 21 августа 2018 | 16:53

А вдруг Москалькову уже признали гражданкой Науру или Зимбабве. А может и Украины. Она же не проверяла. А надо бы. А то поедет куда-то, тут облом и случится.

grashupfer 21 августа 2018 | 17:24

sparky: В знак безграничного уважения к этой солдафонке неплохо бы нашим новым друзьям из Республики центральноафриканской обсюрпризить её этим моднейшим ныне гражданством!
Там её наконец-то сожрут! А куда деваться, ведь получается, что фиг откажешься от навязчивых почестей)

volvic 21 августа 2018 | 16:57

В Минских соглашениях четко записано - всех на всех.

m_doc 21 августа 2018 | 17:00

volvic: Угу. Донецких на киевских.

vblack 21 августа 2018 | 16:58

Уже фантазия в поиске причин отказывает?

tks 21 августа 2018 | 16:58

У Сенцова нет и никогда не было российского гражданства.
"Автоматом", без желания человека, оно не присваивается, российского паспорта Сенцов не получал.

Зачем так лгать? А потому что генеральша.

eduard53 21 августа 2018 | 17:09

Омбудсментовка готова утверждать всё что угодно (кремлю), лишь бы не отклониться от его хенеральной линии ...

i_c_e 21 августа 2018 | 17:14

Забавно у нас с «гражданством». Поклонская, вон, где-то украинское потеряла, а Сенцов, наоборот, ни сном ни духом россиянином стал. Эдак и Киеву нао бы «по праву рождения» всем соответствующим, типа Матвиенко, Яровой, Мединского, и прочих вниз, «восстановить» украинское гражданство, и потребовать выдачи. Вот визгу-то будет о «незаконных действиях»...

puteshestvennik 21 августа 2018 | 17:14

Лучше бы она молчала. Ей по должности совершенно необязательно озвучивать позицию администрации президента, с другой стороны какие права такой и защитник.

salut__521 21 августа 2018 | 17:16

Энтой Москальковой в соответствии с фамилией не по правам осуждённого человека работать, о по проектированию гиляк для него же...

piterjanis 21 августа 2018 | 17:18

Дайте голодающему грамоту от ГРУ и обменяйте на 20 наших граждан.

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