Москалькова: Обмен Олега Сенцова на российских заключенных, которые содержатся на Украине, невозможен

Утверждает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Причина, по ее словам, в том, что режиссер имеет гражданство и России, и Украины. Из-за этого, по мнению омбудсмена, для передачи Сенцова Киеву нужно искать другую правовую форму, — сообщает агентство «Интерфакс» . Сам Сенцов не раз подчеркивал, что считает себя гражданином Украины и отказывается от российского паспорта. Режиссер отбывает наказание по обвинению в организации терактов в Крыму. Сегодня сотый день его голодовки.