Москалькова: Обмен Олега Сенцова на российских заключенных, которые содержатся на Украине, невозможен
Утверждает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Причина, по ее словам, в том, что режиссер имеет гражданство и России, и Украины. Из-за этого, по мнению омбудсмена, для передачи Сенцова Киеву нужно искать другую правовую форму, — сообщает агентство «Интерфакс» . Сам Сенцов не раз подчеркивал, что считает себя гражданином Украины и отказывается от российского паспорта. Режиссер отбывает наказание по обвинению в организации терактов в Крыму. Сегодня сотый день его голодовки.
Комментарии28
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edyunia 21 августа 2018 | 16:39
\\режиссер имеет гражданство и России\\
А предъявить документы подтверждающие запрос О. Сенцова на РФское гражданство возможно?
vezdehod 21 августа 2018 | 16:42
Сразу видно. что она генерал-полиции. - доложила чётко по Кремлёвски.
danko1 21 августа 2018 | 16:46
vezdehod: Только в России, при полном беззаконии, могли назначить генерала полиции защищать права человека.
Но она этого и не делает. Защищает беззаконие полицаев и режима.
ura_123 21 августа 2018 | 17:23
vezdehod: Дегенерал полици))) Оперуполномоченный по правам человека...
danko1 21 августа 2018 | 16:41
Бред несет защитница полицаев.
Сенцов российского гражданства не принимал.
Эта полицайка даже Гитлера перещеголяла, тот не считал русских на оккупированной территории немцами.
blahovdav 21 августа 2018 | 16:43
Млять, это странишка настолько нелепа и смешна...Признать плешивую крысу гражданином Киевской Руси со столицей в Киеве и казнить за многочисленные преступления...
kryimzdick 21 августа 2018 | 16:43
В каком концлагере раньше служила эта фрау. И как можно быть такой сукой?
ura_123 21 августа 2018 | 17:25
kryimzdick: У неё выслуга лет и субординация)))
elenaj1959 21 августа 2018 | 16:46
У Сенцова было украинское гражданство, а российское ему навязали против его воли и даже не спросив.
polba 21 августа 2018 | 16:59
elenaj1959: Вообще-то, АБСОЛЮТНО ВСЕМ гражданам бывшего СССР навязали гражданство. Кому российское, кому украинское, а кому-то невезучему и киргизское.... И никто никого не спрашивал.
tks 21 августа 2018 | 17:09
polba: А гражданство СССР - не навязали, по вашей же логике?
asyrj 21 августа 2018 | 16:47
Раньше были уполномоченные в "штатском".
Теперь - уполномоченные в мундире.
Все откровенно так, без лишних заморочек.
Плюс типа Шевченки - за права человека бороться.
mikr 21 августа 2018 | 16:47
А почему Эхо не поздравляет Сенцова с юбилеем? Все-таки круглая дата как никак.
putin_itogy 21 августа 2018 | 16:51
А чё так..?
москалькова - путин..
Типо - жизнь одного ЕДИНСТВЕННОГО - Сенцова...................................................................?!
дороже жизни - 20 РОССИЙСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ...???
А чё так.... москалькова..?
polba 21 августа 2018 | 17:01
putin_itogy: То есть вы утверждаете, что украинская бандеровская хунта готова убить 20 захваченных российских граждан?
putin_itogy 21 августа 2018 | 17:15
polba: Нет.
я утверждаю другое...
--российская военная Хунта - готова убить 20 попавших в плен российских ТЕРРОРИСТОВ - ради ОДНОГО люто ненавидимого больным человеком,
узурпирующем на верховной власти Кремля.?
ura_123 21 августа 2018 | 17:30
polba: Убить? С чего это ты сделало такие умозаключения?
Возьмём к примеру сержанта Агеева,которого хлопнули с ОРУЖИЕМ в руках и ломится ему пятнашечка... Что же ты не поменяешь режиссёра который якобы ГОТОВИЛ теракт на боевика стрелявшего в украинских военных,находясь на территории ДРУГОГО государства?
sparky 21 августа 2018 | 16:53
А вдруг Москалькову уже признали гражданкой Науру или Зимбабве. А может и Украины. Она же не проверяла. А надо бы. А то поедет куда-то, тут облом и случится.
grashupfer 21 августа 2018 | 17:24
sparky: В знак безграничного уважения к этой солдафонке неплохо бы нашим новым друзьям из Республики центральноафриканской обсюрпризить её этим моднейшим ныне гражданством!
Там её наконец-то сожрут! А куда деваться, ведь получается, что фиг откажешься от навязчивых почестей)
volvic 21 августа 2018 | 16:57
В Минских соглашениях четко записано - всех на всех.
m_doc 21 августа 2018 | 17:00
volvic: Угу. Донецких на киевских.
vblack 21 августа 2018 | 16:58
Уже фантазия в поиске причин отказывает?
tks 21 августа 2018 | 16:58
У Сенцова нет и никогда не было российского гражданства.
"Автоматом", без желания человека, оно не присваивается, российского паспорта Сенцов не получал.
Зачем так лгать? А потому что генеральша.
eduard53 21 августа 2018 | 17:09
Омбудсментовка готова утверждать всё что угодно (кремлю), лишь бы не отклониться от его хенеральной линии ...
i_c_e 21 августа 2018 | 17:14
Забавно у нас с «гражданством». Поклонская, вон, где-то украинское потеряла, а Сенцов, наоборот, ни сном ни духом россиянином стал. Эдак и Киеву нао бы «по праву рождения» всем соответствующим, типа Матвиенко, Яровой, Мединского, и прочих вниз, «восстановить» украинское гражданство, и потребовать выдачи. Вот визгу-то будет о «незаконных действиях»...
puteshestvennik 21 августа 2018 | 17:14
Лучше бы она молчала. Ей по должности совершенно необязательно озвучивать позицию администрации президента, с другой стороны какие права такой и защитник.
salut__521 21 августа 2018 | 17:16
Энтой Москальковой в соответствии с фамилией не по правам осуждённого человека работать, о по проектированию гиляк для него же...
piterjanis 21 августа 2018 | 17:18
Дайте голодающему грамоту от ГРУ и обменяйте на 20 наших граждан.