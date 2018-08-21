Обвиняемому в госизмене ученому Алексею Темиреву вызвали скорую помощь в Мосгорсуд
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Анну Полозову. Сегодня суд рассматривает апелляционные жалобы защиты на арест 64-летнего ученого и бизнесмена. Заседание, которое проходит в закрытом режиме, прервано. По словам адвоката, по всей вероятности, у ее подзащитного возникли проблемы с сердцем.
Комментарии5
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vasya_von_smetankin 21 августа 2018 | 16:47
Этот бездуховный предатель передал проклятым мериканцам все секреты украденного у них же оружия.
danko_vaflistka 21 августа 2018 | 16:48
....ага у него ещё и геморрой в жопе открылся из-за назойливых сокамерников и есть он не может тюремную баланду!
Свободу пидарасу Темиреву, свободу вафлисту Темиреву!!!))))
tks 21 августа 2018 | 17:00
Обыкновенный путизм, с дрейфом в фашизм.
archibald_dandy_esquire 21 августа 2018 | 17:12
tks:
разворачивается непримиримая бессмысленная и беспощадная борЪба с российскими стариками и подростками, не нужными Вяликой СверхсырЪевой СверхЪдержаве
sensan 21 августа 2018 | 17:39
А на фига нам учёные, когда у нас нефти-газа навалом Тем более, какой-то там старый Тимирёв, когда мы даже главного защитника Родины А.Сахарова запросто лишили всех регалий и загнали в Горький под кагебешный надзор.