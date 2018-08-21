Обвиняемому в госизмене ученому Алексею Темиреву вызвали скорую помощь в Мосгорсуд

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Анну Полозову. Сегодня суд рассматривает апелляционные жалобы защиты на арест 64-летнего ученого и бизнесмена. Заседание, которое проходит в закрытом режиме, прервано. По словам адвоката, по всей вероятности, у ее подзащитного возникли проблемы с сердцем.