Житель Чечни, совершивший накануне самоподрыв возле поста полиции в Шали, скончался в больнице

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник добавил, что ранения были несовместимыми с жизнью. В понедельник в Чечне произошла серия нападений на полицейских, ответственность за которую взяла на себя террористическая группировка Исламское Государство (запрещенная в РФ). Всего в нападениях участвовали 5 человек, в том числе несовершеннолетние. 4 нападавших убили, мужчина из Шалинского района был единственным, оставшимся в живых.