Житель Чечни, совершивший накануне самоподрыв возле поста полиции в Шали, скончался в больнице
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник добавил, что ранения были несовместимыми с жизнью. В понедельник в Чечне произошла серия нападений на полицейских, ответственность за которую взяла на себя террористическая группировка Исламское Государство (запрещенная в РФ). Всего в нападениях участвовали 5 человек, в том числе несовершеннолетние. 4 нападавших убили, мужчина из Шалинского района был единственным, оставшимся в живых.
Комментарии6
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kottigr1 21 августа 2018 | 16:36
ВладЫмЫр ВладЫмЫрЫвЫч.. Чечне нужнА многА дЭнЭг.. Очень-очень многА.. Иначе там такое начнется.. !
kryimzdick 21 августа 2018 | 16:42
kottigr1: 19 лет терпим плешивого ублюдка, и что имеем - те же проблемы в тех же регионах и туманное будущее, ноль уверенности в завтрашнем дне.
bandera 21 августа 2018 | 16:47
Это ополченцы.Оккупанты и каратели мучают чеченский народ.
astet 21 августа 2018 | 17:09
bandera: Кадыров, кажется, говорил,
что ополченцев Аллах забирает в рай?
Правда это было о донбассовских ополченцах...
kir_pich_101 21 августа 2018 | 16:47
На дальних подступах...
Оградить детей от влияния террористов...
Не дать вовлечь...
Стабильность и процветание...
Жить стало лучше...
ruthenocene 21 августа 2018 | 16:56
Странные какие-то террористы. У одного бомба не взорвалась. У второго взорвалась, но так, что даже сам не сразу помер...