Сегодня — 100 дней голодовки Олега Сенцова, который требует освободить всех украинских политзаключенных в России
Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников заявил, что по его мнению, голодовка Сенцова не является эффективным способом отстаивания своих прав. Таким образом он только вредит своему здоровью. Но нужно понимать, что в данном случае Сенцов идет на принцип. У ФСИН есть свой регламент, и если жизни Сенцова будет угрожать опасностЬ, то его будут кормить принудительно, — сказал Мельников Интерфаксу
Комментарии15
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tttyyy 21 августа 2018 | 16:09
Интересно, как долго будет продолжаться эта камедь с голодовкой.
r88w556xl4 21 августа 2018 | 16:09
tttyyy: Выйдет через 20 лет - пожрёт.
shplint_05 21 августа 2018 | 16:51
Кончайте возню с этим придурком. Дайте ему сдохнуть, а то уже даже не смешно.
dataan 21 августа 2018 | 16:10
Подведем итоги 100 дневной голодовки Сенца. :)))
r88w556xl4 21 августа 2018 | 16:12
dataan: Надо измерить прибавку в весе, как у Наденьки.
vlabumur 21 августа 2018 | 16:10
Первый год тяжело,голодать потом привыкнет.
evgeny_biolog 21 августа 2018 | 16:16
24 украинца в настоящее время являются политическими заключенными в Российской Федераций и еще более 40 - в Крыму. По 1,5 дня голодовки на каждого ...
nikolai_matveev2 21 августа 2018 | 16:36
ЭМ : Сегодня — 100 дней голодовки Олега Сенцова, который требует освободить всех украинских политзаключенных в России
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Сегодня — 10 00000000 дней голодовки Олега Сенцова, который требует освободить всех украинских политзаключенных в России
:)))))))))))))))))
dorin1987 21 августа 2018 | 16:25
Корежит ольгинских - следовательно царьку РФ сильно хвост прижали за судилище над Сенцовым за мыслепреступление.
volgin_iw 21 августа 2018 | 16:36
dorin1987: Голодающий Сенцов пожаловался на недолив компота в клизме. Так и сказал - жопой чую, не долили.
dorin1987 21 августа 2018 | 16:40
_: Искренне желаю вашей маме стать субъектом такой шутки в реальности.
komiccap_nkvd 21 августа 2018 | 16:28
Путин обещал выпустить Сенцова на пятисотый день голодовки.
Сенцов уже вошел в книгу рекордов Гинесса, как человек проживший без еды 100 дней
надо установить недостижимый рекорд
abuvgrobu 21 августа 2018 | 16:30
Молодец, что достиг этой знаменательной даты. Желаю ему теперь с таким же усердием покорить и 200-т дневный рубеж..
rus095 21 августа 2018 | 16:39
ха, вон американский доктор Хайдер в 1986 году так смог "голодать" аж 218 дней! Ну еще 119 дней и "рекорд" Хайдера будет покорен!
danko_vaflistka 21 августа 2018 | 16:41
...наступил последний 7300 день голодовки святого мученика Олега, в миру Сенцова, и он явился свету похудавшим до 150 кг, но возмужавшим в застенках путинского гестапо. Но не смог он осилить проход через узкую дверь путинских казематов, пришлось тюремщикам срочно расширять дверной проём в 2 раза... Подлые путинцы совсем заморили святого Олега, не иметь им пощады от рук божих!