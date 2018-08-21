Обвиняемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, по некоторым данным, признал свою вину

Ранее он это отрицал.

Подозреваемый гражданин Украины Борис Герман пошел на сделку со следствием. Об этом сообщает украинский портал «Цензор.Нет» со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах. При этом, детали и условия сделки они не уточнили. Адвокат киевского бизнесмена Евгений Солодко отказался это комментировать, сославшись на данную им подписку о неразглашении хода следствия. При этом в интервью Громадскому ТВ он назвал эту информацию «сплетнями» потребовал наказать того, кто ее распространил. Прокурор по делу Германа Руслан Кравченко сказал, что ему неизвестно о сделке со следствием. Сам Аркадий Бабченко тоже отказывается от комментариев.

Напомним, об убийстве в центре Киева российского журналиста сообщалось 29 мая. Однако, уже на следующий день стало известно, что он жив. В СБУ объяснили, что это была спецоперация по задержанию заказчика покушения. По подозрению в организации преступления арестовали исполнительного директора компании «Шмайсер» Бориса Германа. По версии правоохранительных органов, он имел тесные связи с Россией и готовил убийство нескольких десятков проживающих на Украине человек.

Сам Герман свою вину отрицал и утверждал, что участвовал в контрразведывательной операции СБУ. В начале августа суд Киева продлил его содержание под стражей.