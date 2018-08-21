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16:04, 21 августа 2018

Обвиняемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, по некоторым данным, признал свою вину

Ранее он это отрицал.

Подозреваемый гражданин Украины Борис Герман пошел на сделку со следствием. Об этом сообщает украинский портал «Цензор.Нет» со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах. При этом, детали и условия сделки они не уточнили. Адвокат киевского бизнесмена Евгений Солодко отказался это комментировать, сославшись на данную им подписку о неразглашении хода следствия. При этом в интервью Громадскому ТВ он назвал эту информацию «сплетнями» потребовал наказать того, кто ее распространил. Прокурор по делу Германа Руслан Кравченко сказал, что ему неизвестно о сделке со следствием. Сам Аркадий Бабченко тоже отказывается от комментариев.

Напомним, об убийстве в центре Киева российского журналиста сообщалось 29 мая. Однако, уже на следующий день стало известно, что он жив. В СБУ объяснили, что это была спецоперация по задержанию заказчика покушения. По подозрению в организации преступления арестовали исполнительного директора компании «Шмайсер» Бориса Германа. По версии правоохранительных органов, он имел тесные связи с Россией и готовил убийство нескольких десятков проживающих на Украине человек.

Сам Герман свою вину отрицал и утверждал, что участвовал в контрразведывательной операции СБУ. В начале августа суд Киева продлил его содержание под стражей.

Комментарии

22

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tv_victim 21 августа 2018 | 16:09

Привезли его домой - оказалось он живой!

nersesov 21 августа 2018 | 16:20

tv_victim: ему еще не сказали, кого он должен сдать. Это потом будет..

vezdehod 21 августа 2018 | 16:47

Не выдержал "пыток" СБУ - сдался на милость правосудия.

kryimzdick 21 августа 2018 | 16:10

Сдал московских заказчиков?

cattt 21 августа 2018 | 16:24

kryimzdick: Просто ему показали визитку Яроша, вот он и обкакался.

parasuk_ 21 августа 2018 | 16:28

kryimzdick: Вообще-то, он всегда говорил, что работал на сбу. Впрочем, на украинде все громкие убийства совершены укронацистскими псинами

dwon 21 августа 2018 | 16:11

Ничего он не отрицал. Он сразу все признал. И никаких секретов из этого не делал никогда.

jblack2 21 августа 2018 | 16:14

Вполне очевидно он признал свою вину, в том, что пошёл на сотрудничество с СБУ и очень раскаивается я в этом...

testmeter 21 августа 2018 | 16:15

Здорово Меркель на Путина надавила - сразу во всем признался. Будет теперь в наказание довеку тамадой на свадьбах со страшными ведьмами танцевать

zztop1960 21 августа 2018 | 16:22

testmeter: Путин -
Битте-дритте, фрау мадам,
Я урок вам первый дам,
Надо к небу поднять глаза
И запрыгать ну как коза.

Ну-ка, смелее, напрямик,
С вашей фигурой это шик,
Раньше так, потом вот так
Да, я плясать мастак.

Продолжаем, эйн, цвейн, дрей,
Но ходите побыстрей,
Доннер-ветер, что за боль,
На любимый на мозоль.

parasuk_ 21 августа 2018 | 16:25

testmeter: Таки да. Да так, что хохлам велели модернизировать свою гтс, если они надеются сохранить транзит через свою окраину :)

testmeter 21 августа 2018 | 16:41

Говорят, прелестная фройляйн Кнайсль называла Владимира Владимировича "хер Путин". Украинцы с ней полностью согласны. Путин - ху@ло!

glotov 21 августа 2018 | 16:21

Артист.

liquidsky__ 21 августа 2018 | 16:23

Какие претензии к России, если подозреваемый г-н укроины?

arye_11 21 августа 2018 | 16:29

liquidsky__:
Любое заказное убийство включает в себя трехзвенную схему:
"Заказчик-Организатор-Исполнитель".
С организатором и исполнителем все ясно. а вот следы заказчика ведут в "Третий Рим".

zukus 21 августа 2018 | 16:41

arye_11: Так заказчиком и организатором выступало СБУ, которое нашло и договорились как с убийцей, так и с "убитым".

arye_11 21 августа 2018 | 16:46

zukus:
Ценю ваш юмор и фэнтезийную интерпретацию фактов, но там по другому было

kottigr1 21 августа 2018 | 16:33

liquidsky__: Ага.. А Штирлиц был г-ном Германии, истинным арийцем, характер выдержанный-нордический...

testmeter 21 августа 2018 | 16:43

liquidsky__: Та ты шо?! А я и не знал, что у Путина украинское гражданство. Как же ты его пересидентом выбирало? Обманул он тебя...

abuvgrobu 21 августа 2018 | 16:33

Ещё один неуклюжий спектакль свидомых клоунов. Он, этот спектакль, как чемодан без ручки: и тащить дальше не знают как, и выбросить жалко..

poluputing 21 августа 2018 | 16:51

abuvgrobu: спектакль- это держать режиссёров и Дмитриева с Тетиевым в тюрьме, сажать за лайки и репосты. Провоцировать несовершеннолетних, иделать экстремистов в Барнауле. Всего этого в Украине нет

polikarpich 21 августа 2018 | 16:58

abuvgrobu: Одни спектакли, премьеры, гастроли, постановки... В Украине, Британии, Сирии...
Не слишком ли много мним о себе, "высокодуховноскрепные"?

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