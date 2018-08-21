В Пермской колонии для бывших силовиков заключенные устроили бунт
В краевом ФСИН заявили, что никаких волнений не было.
В исправительной колонии N37 в Чусовском районе Пермского края в минувшую пятницу отряд в сто человек выстроили на плацу. Осужденные, недовольные работой администрации отказывались требовали встречи с прокурором, однако в этом им было отказано. В результате десять человек отправили в штрафной изолятор. Там пятеро осужденных попытались покончить с собой. Об этом местному порталу 59.ru рассказала жена одного из заключенных. Какие именно действия руководства колонии стали причиной для волнений, она не уточнила.
Между тем, в краевом ФСИН информацию о бунте опровергли. В то же время там подтвердили, что несколько дней назад в ШИЗО за нарушение дисциплины отправили 5 человек. Во ФСИН также отметили, что заключенные, используя своих родственников, пытаются манипулировать общественным мнением. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, осужденные намеренно нарушают дисциплину, пытаясь таким образом сместить требовательного начальника колонии.
В этой исправительной колонии отбывают наказание бывшие судьи, прокуроры, а также сотрудники ФСИН, ФСБ и МВД. Полгода назад там погиб заключенный – экс-сотрудник ОМОНа Артем Тронин. В обстоятельствах его гибели сейчас разбираются следователи.
Комментарии12
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jjuddgge_ddrredd 21 августа 2018 | 16:08
Забавно. "Мусора" против вертухаев)))
Кто идёт в "мусора", "голенища" и вертухаи в России?
Кто прессует хомячкофф на митингах? Посмотрите на эти лица Росгвардейцев - и всё станет понятно, кто является основным контингентом у этих силовиков.
Посмотрите на армейских и "мусорских" генералоффф - толстомордые, краснощёкие, говорят как ученики коррекционных школ.
И посмотрите на американских генералов - сухопарые, подтянутые, больше на доцентов похожи, чем на силовиков.
Или шерифы американские в карамельных Американских Мухосрансках, где преимущественно белое население. Такие Мухосрански можно фоткать и выпускать открытки. Служить и защищать - не пустые слова в Америке.
Мораль. А нечего со свиным рылом лезть в Калашный ряд. Кому-нибудь нужны эти липовые победы в Сирии? Кому-нибудь нужна идиотская фронда наших Властей по отн. к Америке? Зачем наши пустоголовые спецслужбы занимаются кибератаками?
Лучше бы провели силовую операцию на Донбассе,взяли бы Мариуполь и и избавили население восточнее Днепра от бандеровских нацистоффф и их издевательств. Но Путя слишком труслив для такого, он только может по-мелкому гадить Америке и бесконечные "хитрые планы", из-за которых вместо полноценного русского Донбасса до Мариуполя - какой-то огрызок со страдающим населением....
zukus 21 августа 2018 | 16:25
jjuddgge_ddrredd: Вы видели министра обороны США? У него же мешки под глазами, как у хронического алкоголика. Хотя, почему "как"?
А командующий морской пехоты США? Если он и похож на доцента, то только разве из русской комедии "Джентльмены удачи". :)
Особо доставляет погуглить "толстый американский полицейский". Рекомендую. :)))
jjuddgge_ddrredd 21 августа 2018 | 16:32
zukus: Слушай, 11-рублёвый портяныч, что ты здесь глупости пишешь? И таким как ты за это 11 рэ платят? Ну и ну!
Этот Пригожин - идиот. Понабрал что на фабрику троллей, что в вагнеровцы - одних имбецилов. Поэтому в Сирии этих вагнеровцев сотнями грохают. Потому что их шеф - идиот, а сами вагнеровцы - имбецилы)))
Министр обороны США Мэттис - подтянут, строен, что ты тут чушь прокудахтал, а?
И сравни с мурлом Шойгу, которое в ТВ не помещается.
Мэттис более строен, чем хоккеист Фетисов, например. И у Фетисава мешки под глазами в 10 раз большего объёма, чем у Министра Мэттиса.
Тьфу, вы, портянычи, своими глуповатымикомментами Путю подставляете же)))...
zukus 21 августа 2018 | 16:45
jjuddgge_ddrredd: Фетисов не министр обороны, поэтому ему можно бухать сколько угодно. В отличии от Мэттиса.
Еще раз рекомендую всем фотографии толстых американских полицейский и военных - жертв американского фаст-фуда.
fig_vvam 21 августа 2018 | 17:35
zukus: педя, ты действительно закусывай.
Толстых американских военных не бывает.
У них есть стандарты и обязательные нормативы веса.
При их нарушении просто отчисляют.
нормативы на максимальный балл для возраста 50-55 лет:
59 отжиманий от пола, 78 упражнений на пресс, пробежать 2 мили за 13 минут.
sharko_2 21 августа 2018 | 16:31
Забафффная каша ффф голофффе клиента.
blahovdav 21 августа 2018 | 16:53
jjuddgge_ddrredd: Лучше бы провели силовую операцию на Донбассе,взяли бы Мариуполь и и избавили население восточнее Днепра от бандеровских нацистоффф и их издевательств.\\\ Русонацистская свинья может представить факты этих издевательств?? Я лично -за бомбежку Рашки за геноцид и избиения хомячкофф...
lenin3 21 августа 2018 | 16:09
Начальник колонии может быть и майором,а вот сидеть могут и выше по званию.Вот и бузят,типа,хер ли тут младший по званию командует,генерала(не меньше)начальником давай!...
gvs 21 августа 2018 | 16:15
Узники, что же вы так убиваетесь? Вы же так не убьетесь! ))))
zztop1960 21 августа 2018 | 16:17
В штравбат их и на фронт , без оружия , в бою достанут . в Сирию , Донбасс, ЦАР
sharko_2 21 августа 2018 | 16:35
Их всех пытать нужно, пока кровью ссать не начнут. Очень полезно для самосознания оставшихся на свободе "сотрудников ФСИН, ФСБ и МВД".
denobenen 21 августа 2018 | 17:02
Больше, больше, таких заключённых, пусть на своей шкуре прочувствуют все прелести исполнительной системы в нашей стране.