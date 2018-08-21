В Пермской колонии для бывших силовиков заключенные устроили бунт

В краевом ФСИН заявили, что никаких волнений не было.

В исправительной колонии N37 в Чусовском районе Пермского края в минувшую пятницу отряд в сто человек выстроили на плацу. Осужденные, недовольные работой администрации отказывались требовали встречи с прокурором, однако в этом им было отказано. В результате десять человек отправили в штрафной изолятор. Там пятеро осужденных попытались покончить с собой. Об этом местному порталу 59.ru рассказала жена одного из заключенных. Какие именно действия руководства колонии стали причиной для волнений, она не уточнила.

Между тем, в краевом ФСИН информацию о бунте опровергли. В то же время там подтвердили, что несколько дней назад в ШИЗО за нарушение дисциплины отправили 5 человек. Во ФСИН также отметили, что заключенные, используя своих родственников, пытаются манипулировать общественным мнением. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, осужденные намеренно нарушают дисциплину, пытаясь таким образом сместить требовательного начальника колонии.

В этой исправительной колонии отбывают наказание бывшие судьи, прокуроры, а также сотрудники ФСИН, ФСБ и МВД. Полгода назад там погиб заключенный – экс-сотрудник ОМОНа Артем Тронин. В обстоятельствах его гибели сейчас разбираются следователи.