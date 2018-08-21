В Кремле не видят конкретики в обвинениях компании Microsoft, заявившей о попытке РФ вмешаться в выборы в Конгресс США

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Майкрософта Брэд Смит сообщил о попытке кибератаки на американские политические институты. Все подробности и комментарии – в первой части программы через пару минут.

Минюст утвердил приказ МВД о выплате вознаграждений за помощь в раскрытии преступлений и поимки преступников. Об этом пишет газета Коммерсант. Официально документ пока не опубликован. Вознаграждение составит от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.