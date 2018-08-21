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16:00, 21 августа 2018

В Кремле не видят конкретики в обвинениях компании Microsoft, заявившей о попытке РФ вмешаться в выборы в Конгресс США

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Майкрософта Брэд Смит сообщил о попытке кибератаки  на американские политические институты. Все подробности и комментарии – в первой части программы через пару минут.

Минюст утвердил приказ МВД о выплате вознаграждений за помощь в раскрытии преступлений и поимки преступников. Об этом пишет газета Коммерсант. Официально документ пока не опубликован. Вознаграждение составит от  50 тысяч до  10 миллионов рублей.

Комментарии

22

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jetsam 21 августа 2018 | 16:06

к окулисту сходить не пробовали?
говорят, помогает при слепоте....

r88w556xl4 21 августа 2018 | 16:33

Сколько Госдеп в новость троллей нагнал. Видно, что у Майкрософт рыльце в пушку - врёт и не стесняется.

blahovdav 21 августа 2018 | 16:45

r88w556xl4: Сколько Госдеп в новость троллей нагнал. Видно, что у Майкрософт рыльце в пушку - врёт и не стесняется.\\\ Путлеровская свинка не пробовала их считать при новостях из Украины?? Попробуй! Десятка 3 хрюкнешь....

aleksandr39 21 августа 2018 | 16:47

r88w556xl4: Кремль , как обычно , поет старую песню под названием "нас там не было ,а вы докажите " .

vilingrad 21 августа 2018 | 16:55

r88w556xl4: Зачем плевательнице конкретика? Задача плевательницы- наполняться плевками. Путинская РФ плевательница такого размера, что в нее можно плевать всю жизнь- и она не переполнится.

opiatnovyi63 21 августа 2018 | 16:07

В кремле вообще все глухие и слепые, когда США начинают обвинять воровскую власть в политических махинациях и аферах!

kottigr1 21 августа 2018 | 16:25

opiatnovyi63: Странно.. Никто и не ожидал от Кремля, как и от любого преступника, что он что-то увидит и что либо признает..

gregor 21 августа 2018 | 16:09

В Кремле не видят конкретики в обвинениях компании Microsoft, заявившей о попытке РФ вмешаться в выборы в Конгресс США
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Я и 86 % телевизионного одобрямса ,. не видим конкретики .... где конкретика ? ,понимаш . Телевизор сказал , что не видят ,значит не видят .

holic 21 августа 2018 | 16:10

Тётя Роза
@Anakoyher
ПЕСКОВ о заявлении Microsoft: «Мы ничего не можем сказать о якобы русских якобы хакерах, якобы вмешивавшихся в якобы выборы якобы Конгресса. Ну, короче, несу пургу, как обычно».

kochar 21 августа 2018 | 16:11

Уже и новое слово придумали - :конкретика".
А то уже приелись слова - "не мы", "докажите", "допустите нас"...

zukus 21 августа 2018 | 16:14

После того как Путина обвинили в отравлении Скрипалей, а под это дело сами уничтожили их кота и хомячков, все подобные обвинения не стоят и ломанного гроша.

kottigr1 21 августа 2018 | 16:28

zukus: Кот сбежал от Скотланд-Ярда, успешно перешел государственную границу и был награжден "Героем России" в Кремле.. Ждите, скоро появится в депутатском кресле ГосДумы.. А вот полковника Хомячкова, успешно внедрившегося используя свою "пушистую легенду" российские спецслужбы действительно не уберегли.. Награжден посмертно.

zukus 21 августа 2018 | 16:34

kottigr1: Их там два кота было. Один убежал, а второго вместе с хомячками тамошние фашисты пытали, а потом сожгли в топке, но они там и не признались, что действовали по заданию Кремля.

blahovdav 21 августа 2018 | 16:49

zukus: После того как Путина обвинили в отравлении Скрипалей, а под это дело сами уничтожили их кота и хомячков, все подобные обвинения не стоят и ломанного гроша.\\\ А не подскажет ли свинопут:за последние 5 лет жирная бабища с погонялом Рашка призналась хоть в одном преступлении, в котором ее обвиняли соседи и жители всей планеты??? Нет? Странно...

vlabumur 21 августа 2018 | 16:15

"Я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик".

Если человек застукан сидя в карете с поводьями в руках, то отрицать свою причастность к тому, что ты извозчик, довольно глупо, но есть некоторые люди, которые даже в таких случаях пытаются отговориться и отстраниться от очевидного, пускаясь в словесные перепалки.

zukus 21 августа 2018 | 16:37

vlabumur: Их обвиняют в создании сайтов, похожих на сайты демпартии, а не в том, что они извозчики.

slavon 21 августа 2018 | 16:18

Конкретика будет позже, в очередных санкциях.

vasya_von_smetankin 21 августа 2018 | 16:19

Это такая игра у глупеньких котяток - ловить самому себя за хвост.

agamasat 21 августа 2018 | 16:21

Представительская власть вообще ничего не контролирует на россии: действуют независимые от нее спецподразделения, прикрываемые фсб? Очень похоже на то.

platonnekafrin 21 августа 2018 | 16:23

Однажды Песков открыл глаза и сразу увидел Конкретику, но было уже поздно. Нет, он и раньше чувствовал вонь, но чтобы ее увидеть, надо же чтобы она стала очень конкретной.

(комментарий скрыт)

idruker 21 августа 2018 | 16:33

гы:) когда появится конкретика, последует новая претензия "а где ваши доказательства?"

alex362 21 августа 2018 | 16:35

И главное - НА ФИГА? Сейчас и демократы, и республиканцы едины в одном - санкции против России. Так что кого из них выберут в конгресс в каждом конкретном округе - ничего не изменит в общем отношении к российским властям. Хотят еще раз подергать тигра за усы? Так вот сейчас он наконец откроет пасть и так грызнет, что мало никому не покажется - полное отрезание от интернета и прекращение любой торговли быстренько поставит все на свои места.

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