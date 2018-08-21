Европейский университет в Петербурге с  4-й попытки получивший лицензию, отложил начало приемной кампании

Как сообщили Фонтанке в аппарате ректора, несколько дней необходимы для того, чтобы получить оригиналы документов из Москвы и соблюсти все формальности.

Ранее вуз сообщал, что документы для обучения в магистратуре можно будет подать с 21 августа по 12-е сентября. В ректорате заявили, что в любом случае намерены 12 сентября провести вступительные экзамены, а с 1 октября надеются начать учебный год.

Напомним, — Рособрнадзор снова разрешил Европейскому университету заниматься обучением с 10 августа.