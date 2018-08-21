Европейский университет в Петербурге с 4-й попытки получивший лицензию, отложил начало приемной кампании
Как сообщили Фонтанке в аппарате ректора, несколько дней необходимы для того, чтобы получить оригиналы документов из Москвы и соблюсти все формальности.
Ранее вуз сообщал, что документы для обучения в магистратуре можно будет подать с 21 августа по 12-е сентября. В ректорате заявили, что в любом случае намерены 12 сентября провести вступительные экзамены, а с 1 октября надеются начать учебный год.
Напомним, — Рособрнадзор снова разрешил Европейскому университету заниматься обучением с 10 августа.
Комментарии1
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johnbmw Евгений Большаков 21 августа 2018 | 15:36
... так его, Охайника ... нечго Баловать!!!