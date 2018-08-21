О бунте в Пермской колонии, где содержатся бывшие силовики, сообщила жена одного из заключенных

По ее словам, речь идет о колонии №37 в Чусовском районе, где находятся бывшие судьи, прокуроры, сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН.

Бунт произошел из-за конфликта с начальником колонии, — сообщает пермский портал «59.ру» 17-го августа осужденные потребовали встречи с прокурором, но он отказал им. После этого десять заключенных поместили в штрафной изолятор, пятеро из них пытались покончить с собой.

После обращения родственников в колонию выехал помощник прокурора. Пресс-служба краевого управления ФСИН заявляет, что бунта и массовых волнений не было, а заключенные устраивают провокации, чтобы сместить требовательного начальника колонии.