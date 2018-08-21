О бунте в Пермской колонии, где содержатся бывшие силовики, сообщила жена одного из заключенных
По ее словам, речь идет о колонии №37 в Чусовском районе, где находятся бывшие судьи, прокуроры, сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН.
Бунт произошел из-за конфликта с начальником колонии, — сообщает пермский портал «59.ру» 17-го августа осужденные потребовали встречи с прокурором, но он отказал им. После этого десять заключенных поместили в штрафной изолятор, пятеро из них пытались покончить с собой.
После обращения родственников в колонию выехал помощник прокурора. Пресс-служба краевого управления ФСИН заявляет, что бунта и массовых волнений не было, а заключенные устраивают провокации, чтобы сместить требовательного начальника колонии.
Комментарии3
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olegleon 21 августа 2018 | 15:37
а что они голодовку не объявят? сейчас голодовка в моде. как и требование соблюдать права преступников
tvitov66 21 августа 2018 | 15:42
olegleon: Бывшие судьи, прокуроры, сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН не привыкли голодать
krestianin_067rus Михаил Никитин 21 августа 2018 | 15:43
Бывших силовиков не бывает! Если попали в колонию, то это уже не силовики! Это слабаки.