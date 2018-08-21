Мэрия Кирова запретила проводить шествие с триколором в День государственного флага России 22-го августа
Об этом ОВД-Инфо сообщил организатор акции Вадим Ананьин. городская администрация заявила, что маршрут шествия проходит рядом с образовательными, медицинскими и спортивными организациями, а областной закон запрещает проводить акции на расстоянии ста метров от школ, детских садов, вузов и стадионов.
Никаких альтернативных площадок организаторам не предложили. Отказ мэрии обжалован в суде, иск будет рассмотрен сегодня. Если суд не поддержит заявителей, они намерены провести акцию без согласования с администрацией. Организаторы хотят провести шествие по Октябрьскому проспекту Кирова, только с российскими флагами, без транспарантов и аппаратуры.
Комментарии7
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johnbmw Евгений Большаков 21 августа 2018 | 15:35
Правильно! Нечего бродить с флагами! а то ещё МЫСЛИ всякие нехорошие в голове появятся :-((
proxxit 21 августа 2018 | 15:40
johnbmw:
Забавно, что ты Жентос, как типичный пособник и продолжатель дела Гитлера, - строго за власовский флаг.
tvitov66 21 августа 2018 | 15:44
proxxit: Облом, ты опять в женском платье?
dataan 21 августа 2018 | 15:45
Только красный кумачовый, с серпом и молотом!
johnbmw Евгений Большаков 21 августа 2018 | 15:46
tvitov66: трансвестит - ничего не попишешь :-(((
kit07_12 21 августа 2018 | 15:41
johnbmw: Хомячье опять решило устроить провокацию, а им не дали. Это еще с А.Нального повелось, использовать праздники для маршей белогандонников. Всех этих заявителей - хомячих пид.оров - знают как облупленных, что в Кирове, что в Москве.
oldpartizan 21 августа 2018 | 15:38
кабы чего не вышло?
лучше пербздеть