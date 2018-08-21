Мэрия Кирова запретила проводить шествие с триколором в  День государственного флага России 22-го августа

Об этом ОВД-Инфо сообщил организатор акции Вадим Ананьин. городская администрация заявила, что маршрут шествия проходит рядом с образовательными, медицинскими и спортивными организациями, а областной закон запрещает проводить акции на расстоянии ста метров от школ, детских садов, вузов и стадионов.



Никаких альтернативных площадок организаторам не предложили. Отказ мэрии обжалован в суде, иск будет рассмотрен сегодня. Если суд не поддержит заявителей, они намерены провести акцию без согласования с администрацией. Организаторы хотят провести шествие по Октябрьскому проспекту Кирова, только с российскими флагами, без транспарантов и аппаратуры.