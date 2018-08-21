В Кремле не видят конкретики в обвинениях компании Microsoft, заявившей о попытке РФ вмешаться в выборы в Конгресс США
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы по-прежнему не понимаем, о чем идет речь, на основании чего, что за хакеры из «Fancy Bay», при чем тут российская военная разведка, на чем строятся эти достаточно серьезные обвинения — они не могут звучать голословно», — сказал Песков.
Американская компания ранее заявила, что хакерская группа предприняла кибератаку на американские политические силы. По утверждению Microsoft, хакеры создали поддельные интернет-домены двух консервативных политических организаций — Гудзоновского института и Международного Республиканского института. Были также подделаны интернет-адреса, принадлежащие Сенату Конгресса США.
Комментарии16
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johnbmw Евгений Большаков 21 августа 2018 | 15:34
... и вообще: ИхТамНет!!!!!!!!!! ну сколько раз ещё повторять :-(((
tvitov66 21 августа 2018 | 15:39
johnbmw: столько пурги в августе ... да ещё и с усами
johnbmw Евгений Большаков 21 августа 2018 | 15:48
tvitov66: и это ещё 10 дней впереди ... то ли ещё Будет ...
olegleon 21 августа 2018 | 15:35
" они не могут звучать голословно"
ещё как могут. когда нет фактов, то только так и звучат обвинения
nepeanois 21 августа 2018 | 15:41
olegleon: если письков ничего не понял, это еще не значит, что фактов нет
johnbmw Евгений Большаков 21 августа 2018 | 15:44
nepeanois: +1! ... письков вообще МАЛО что понимает ... :-((
johnbmw Евгений Большаков 21 августа 2018 | 15:41
olegleon: ЧЬЯ проблема, что вы Заблуждаетесь????
anemon 21 августа 2018 | 15:43
olegleon: Плюй в глаза запутинцам - ИХТАМНЕТ! -и точка!
glotov 21 августа 2018 | 15:39
Майкрософтцы решили "лизнуть" и подтвердить верность хозяину. Главное не переусердствовать, как хохлы с Бабёнкой.
chubuk 21 августа 2018 | 15:40
Песков, хватит прикидываться интеллигентом: вам на вашем же языке говорят - "А по ...фиг". Теперь это ваши проблемы.
anemon 21 августа 2018 | 15:41
Ну, да... Бурная деятельность пригожинского агентства интернет исследований по данной теме - не конкретика.
johnbmw Евгений Большаков 21 августа 2018 | 15:45
anemon: Бурная деятельность пригожинского агентства интернет исследований по данной теме / это ОперацияПрекрытия ... это совершенно понятно ...
danmestari 21 августа 2018 | 15:41
Уровень развития трехлетнего ребенка с отягощенной наследственностью: отпираться от кучи парного говна, которую навалил на глазах у всех.
i_c_e 21 августа 2018 | 15:42
Можно подумать кого-то интересует «понимает» ли Песков, о чём идёт речь, или нет. Молчал бы лучше, не привлекал лишнего внимания.
lager23 21 августа 2018 | 15:45
Мы по-прежнему не понимаем, о чем идет речь
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Конечно не понимают, если миллиарды Ролдугина, часы по миллиону долларов на руках любимых женщин и прочие семизначные безделушки для кремлепутов само собой разумеющиеся вещи...у них мозги расплылись от лукавства и лицемерия, это конченые люди!
ivar1964 21 августа 2018 | 15:47
Конкретика будет завтра: очередные санкции (от 22 августа 2018 г). Надеюсь, не последние.