В Кремле не видят конкретики в обвинениях компании Microsoft, заявившей о попытке РФ вмешаться в выборы в Конгресс США

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы по-прежнему не понимаем, о чем идет речь, на основании чего, что за хакеры из «Fancy Bay», при чем тут российская военная разведка, на чем строятся эти достаточно серьезные обвинения — они не могут звучать голословно», — сказал Песков.

Американская компания ранее заявила, что хакерская группа предприняла кибератаку на американские политические силы. По утверждению Microsoft, хакеры создали поддельные интернет-домены двух консервативных политических организаций — Гудзоновского института и Международного Республиканского института. Были также подделаны интернет-адреса, принадлежащие Сенату Конгресса США.