"США депортировали в Германию бывшего эсэсовца Якива Палия"

Однако суд над нацистом представляется нереальным ввиду плохого состояния здоровья немощного старика.

Самолет с 95-летним пассажиром приземлился сегодня утром в Дюссельдорфе. Яков Палий был сразу же отправлен на «Скорой помощи» в дом по уходу за больными и престарелыми в районе Мюнстера.

Решение о высылке нациста польского происхождения из США было принято 14 лет назад. Однако Палий до сих пор жил в своей квартире в Нью-Йорке, поскольку ни одна страна не хотела принимать его у себя. Вашингтон убежден в том, что Яков Палий с 1943 года исполнял обязанности вахтмайстера концлагеря Травники. В его обязанности входило пресечение попыток бегства. Посольство США в Берлине сообщило, что Палий способствовал «созданию нечеловеческих условий существования в концлагере». Въезд эсэсовца в США был разрешен по ошибке, поскольку нацист выдал себя за фермера и фабричного рабочего. В 1957 году он получил американское гражданство.

Сенаторы, депутаты конгресса и представители еврейской общины США постоянно подчеркивали, что лица, служившие нацистскому режиму, не должны безнаказанно проживать в Америке. Посол США в ФРГ Ричард Гренелль подчеркнул сегодня, что высылка Палия в Германию «была первоочередным делом для президента Трампа». По словам посла, депортация бывшего эсэсовца стала возможна благодаря новому кабинету под руководством Ангелы Меркель. МИД ФРГ заявил, что принятием Палия «федеральное правительство послало ясный сигнал о моральной ответственности Германии».

В 2015 году прокуратура Вюрцбурга прекратила дело в отношении Палия из-за недостатка улик. Теперь оно снова будет открыто в Центральном ведомстве по расследованию преступлений нацистов.