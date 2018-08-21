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15:03, 21 августа 2018

Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с  Центральноафриканской республикой

Соглашение было заключено на военно-техническом форуме в Кубинке. Документы подписали министры обороны двух стран. Сергей Шойгу заявил, что в России помнят о сотрудничестве с ЦАР в  60-70-х годах прошлого века, когда в республике работало не менее 150 советских специалистов.

Напомним, 30 июля в ЦАР убили российских журналистов, которые приехали снимать документальный фильм о  ЧВК Вагнер. Российские власти не признают существование частных военных компаний.

Военный обозреватель Александр Гольц считает, что у России нет никаких практических причин сотрудничать со страной, которую разрывают войны и конфликты.

Комментарии

19

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(комментарий скрыт)

dmast79 21 августа 2018 | 15:06

Кто такой этот Гольц? Где служил, и в каких войнах участвовал сей "обозреватель", назвавший себя "военным"?

glotze7 21 августа 2018 | 15:15

dmast79: Действительно! Надежный союзник - это очень важно! Конечно не Германия 39-го, но тоже ничего.

midnightblues 21 августа 2018 | 15:29

glotze7: Вообще новость звучит как номер Петросяна
Договор хрен знает с каими дикарями.Заключен на местной помойке
Представляю-как под столом от хохота в мире валяются

tvitov66 21 августа 2018 | 15:35

"Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты"(с) сказал Еврипид 480—406 до н. э.

dataan 21 августа 2018 | 15:43

Это еще одна пилюля для беспокойства пиндосов. Когда все вскроется пиндосня и подпиндосники будут неприятно удивлены. Слава России.

ohrjr 21 августа 2018 | 15:20

dmast79:Сапоги, "в каком полку служили", обозревателями не бывают!

fig_vvam 21 августа 2018 | 15:24

dmast79: Теперь США кранты.
ЦАР обладает невиданной военной мощью. Там есть один колдун.
так он как человечинки наестся так так возбуждается, что сразу на Марс улетает и оттуда всех врагов дерьмом бомбардирует.

aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 15:06

Под такое счастье пенсионерам стоит раскошелиться.

agamasat 21 августа 2018 | 15:09

в 60-80-х годах прошлого века россия (в образе СССР) постаралась во внедрении тоталитарной и авторитарной власти не только в ЦАР. Куда она не дотягивалась своими ручонками, там везде нищета и несостоятельность.

agamasat 21 августа 2018 | 15:12

Гольц не считает, что при должной поддержки войн и конфликтов, легче грабить ресурсы страны? Потому и "наши" там.

platonnekafrin 21 августа 2018 | 15:13

Новые братья-славяне, они же негры- мусульмане! Короче, царцы! Рады приветствовать вашу доблестную армию в самой миролюбивой армии Мира! Теперь у нас будут солдаты, которых сколько не мыль, не отличишь от донбасских шахтеров!

kryimzdick 21 августа 2018 | 15:16

Тумба-юмба людоедская теперь в друзьях... А когда-то в семерке Пыня шестерил))))

ohrjr 21 августа 2018 | 15:17

Вот они где друзья нашлись...

kochar 21 августа 2018 | 15:40

ohrjr: Да не друзья они им.Просто в данный момент они нужны из за драг.металла. Оттрахают их по полной и был таков.

captainobvious 21 августа 2018 | 15:20

у России нет никаких практических причин сотрудничать со страной, которую разрывают войны и конфликты

ну, сотрудничают же США с Украиной в конце концов... ))

norgemann 21 августа 2018 | 15:23

Гробы из ЦАР теперь будут идти на законных основаниях.

putin_itogy 21 августа 2018 | 15:26

Неудивительно.
С полной поддержкой и взаимопомощью властей ЦАР,
ликвидировав Орхана Джемаля на их территории,
Взамен, чекисты дают конфетку в виде партии дешёвых Калашей,
местным диктаторам аборигенским властям в кайф.
Отработанные технологии гопников,
и рыбку съели - и а ЦАР осели..

smirom 21 августа 2018 | 15:38

Обязательно нужно сотрудничать,я за двумя руками и ногами тоже.

pretorianec 21 августа 2018 | 15:44

У кого-то остались какие-то сомнения?...

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