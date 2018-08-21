Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с  Центральноафриканской республикой

Соглашение было заключено на военно-техническом форуме в Кубинке. Документы подписали министры обороны двух стран. Сергей Шойгу заявил, что в России помнят о сотрудничестве с ЦАР в 60-70-х годах прошлого века, когда в республике работало не менее 150 советских специалистов.



Напомним, 30 июля в ЦАР убили российских журналистов, которые приехали снимать документальный фильм о ЧВК Вагнер. Российские власти не признают существование частных военных компаний.

Военный обозреватель Александр Гольц считает, что у России нет никаких практических причин сотрудничать со страной, которую разрывают войны и конфликты.