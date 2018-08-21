Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что отказ от пенсионной реформы негативно скажется на самих же пенсионерах
Об этом он сказал во время парламентско-общественных слушаний, которые проходят сейчас в Госдуме. «Такую пенсию сохранять нельзя, других возможностей увеличить выплаты без повышения пенсионного возраста, нет», «Улучшения не будет, перспектив повышения жизни не будет, — мы в таком положении сейчас находимся», — сказал Кудрин.
Между тем, у здания Госдумы прошел пикет московского Яблока против пенсионной реформы. Участники акции также потребовали отправить в отставку спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом «Эху Москвы» рассказал председатель московского регионального отделения партии Сергей Митрохин.
Комментарии32
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croaker 21 августа 2018 | 15:42
А отказ от Кудрина вообще ни на что не повлияет. Дутый авторитет.писаная торба.
anemon 21 августа 2018 | 15:47
Да подавись ты этой тыщей в год, благодетель!