Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что отказ от пенсионной реформы негативно скажется на самих же пенсионерах

Об этом он сказал во время парламентско-общественных слушаний, которые проходят сейчас в Госдуме. «Такую пенсию сохранять нельзя, других возможностей увеличить выплаты без повышения пенсионного возраста, нет», «Улучшения не будет, перспектив повышения жизни не будет, — мы в таком положении сейчас находимся», — сказал Кудрин.

Между тем, у здания Госдумы прошел пикет московского Яблока против пенсионной реформы. Участники акции также потребовали отправить в отставку спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом «Эху Москвы» рассказал председатель московского регионального отделения партии Сергей Митрохин.