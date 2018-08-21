Сегодня — 100 дней голодовки Олега Сенцова
Сегодня — 100 дней голодовки Олега Сенцова, который требует освободить всех украинских политзаключенных в России.
Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников заявил, что по его мнению, голодовка Сенцова не является эффективным способом отстаивания своих прав. Таким образом он только вредит своему здоровью. Но нужно понимать, что в данном случае Сенцов идет на принцип. У ФСИН есть свой регламент, и если жизни Сенцова будет угрожать опасностЬ, то его будут кормить принудительно, — сказал Мельников «Интерфаксу».
Комментарии16
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lion64__2 21 августа 2018 | 14:37
Собрались бы либерасты в цирке и там эту новость мусолили. И каждый сожрал бы пару кг сала да принял на грудь не меньше литра горилки. И террорист в это время будет бухать и салом закусывать.
kottigr1 21 августа 2018 | 14:40
lion64__2: Думаю, что Путину удастся побить рекорд Сенцова.. Ему ведь всё по-плечу..
zmeelov_1 21 августа 2018 | 14:54
kottigr1: Скушно про Сенцова..
Топилин назвал «основных бенефициаров» пенсионной реформы
Сэкономленные за счет повышения пенсионного возраста 3 трлн руб. за следующие шесть лет пойдут на повышение пенсий неработающим пенсионерам, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на парламентских слушаниях в Госдуме.«Именно неработающие пенсионеры должны стать основными бенефициарами изменений», — отметил Топилин. С 2016 г. индексация пенсий осуществляется только для неработающих пенсионеров.
Топилин подчеркнул, что ключевой задачей повышения пенсионного возраста является ускорение индексации пенсий. По планам правительства с 2019 г. пенсии должны увеличиться на 1000 руб. (соответствует индексации на уровне 7%) и к 2024 г. достигнуть 20 000 руб. Такой порядок индексации будет закреплен поправками ко второму чтению правительственного законопроекта, пообещал министр.
Руководитель Минтруда также заявил, что ближайшие годы являются наиболее оптимальными для повышения пенсионного возраста. В перспективе 5−10 лет в России не будет такого стечения обстоятельств, когда на рынок выходит немногочисленное поколение периода спада рождаемости и в то же время значительное число граждан становятся пенсионерами.
«Если мы повременим, то у нас не будет таких соотношений между входящими на рынок труда и теми, кто выходит на пенсии», — указал Топилин.
Законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 г. был принят Госдумой в первом чтении 19 июля. За документ проголосовали только депутаты «Единой России». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против реформы. Дата рассмотрения законопроекта во втором чтении пока не назначена, крайний срок приема поправок заканчивается 24 сентября.
r88w556xl4 21 августа 2018 | 15:05
Через 20 лет - пожрет.
piterjanis 21 августа 2018 | 14:39
на Украину запишут рекорд голодовки,или на Россию?
zemljanka 21 августа 2018 | 14:44
Людоедство продолжается.
sg97 21 августа 2018 | 14:48
zemljanka:
Вы считаете что он там сокамерков жрет под одеялом? Да вы что??? Но скаклы могут, могут..
Вот ведь пидар придумал как москалей низводить. Заведомо невыпонимое требование выдвигает и выжимает слезы из вам подобных дебилов ничем не рискуя...
tttaaannne 21 августа 2018 | 14:50
sg97: Московский царёк наслаждается. В этом существе человек отсутствует.
perestarok 21 августа 2018 | 15:18
sg97: "Вы считаете что он там сокамерков жрет под одеялом?"
Скорее сокамерниц. Ведь он Людоед, значит ест Люд.
sergirusso 21 августа 2018 | 14:45
Человек НЕ МОЖЕТ ГОЛОДАТЬ 100 ДНЕЙ! Даже если у него избыточный вес в 200 кг... Любой диетолог скажет вам, что даже ДИЕТА С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА через 40 суток приводит к тяжелейшим необратимым последствиям.
r88w556xl4 21 августа 2018 | 15:08
sergirusso: Свидомитые могут. И море Чёрное копать, и по 100 дней не жрать.
avatar70 21 августа 2018 | 14:51
Это что ,новый мировой рекорд ? Удальцов чувствуется побьёт этот рекорд,он взял обязательства продержаться на сухой голодовке квартал.
skanon 21 августа 2018 | 14:55
Так долго без еды не живут, поэтому, либо он уже мёртв, либо - кушает!..
dicklyu 21 августа 2018 | 15:09
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Господи Иисусе
Спаси Олега Сенцова ,
освободи из неволи , сто дней уже длится эта пытка
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homa_brutt 21 августа 2018 | 15:23
dicklyu: /сто дней уже длится эта пытка ../
Мне вот жутко интересно. Афффторы, испражняющиеся таким бредом, имеют представление о том,что человек,не получающий через пищу белки и мин. вещества, ну никак не может прожить 100 дней. Мало того, этот персонаж пописывает стишки и планирует дистанционно (!!!) что-то там режессировать!
Этот фарс уже даже не вызывает никаких эмоций. Фейк и усё...
perestarok 21 августа 2018 | 15:15
"Сегодня — 100 дней голодовки Олега Сенцова"
Может он гад космической энергией всю жизнь питался? Те, кто перепечатывает эту новость, пусть хоть 50 дней попробуют не жрать. Точно больше такое печатать не будут.