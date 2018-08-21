Глава СК Александр Бастрыкин может не вернуться на свой пост из отпуска – ведомство ожидает реформирование и масштабные увольнения. Об этом сообщает «МБХ-Медиа».

В распоряжении Центра «Досье» оказался план генпрокуратуры о реформировании СК, согласно которому будет уволено 14 тысяч человек, а Комитет снова станет частью надзорного ведомства. Подлинность плана, полученного от надежного источника, Центру подтвердили еще два человека, имеющих отношение к Генпрокуратуре.

В целях оптимизации Генпрокуратура планирует упразднить Главное управление СК, а также ряд отделов — процессуального контроля, криминалистики, кадровые материально-технические. Следователям могут предложить пройти переаттестацию, как это уже было с МВД.