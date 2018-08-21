Глава СК Александр Бастрыкин может не вернуться на свой пост из отпуска
Глава СК Александр Бастрыкин может не вернуться на свой пост из отпуска – ведомство ожидает реформирование и масштабные увольнения. Об этом сообщает «МБХ-Медиа».
В распоряжении Центра «Досье» оказался план генпрокуратуры о реформировании СК, согласно которому будет уволено 14 тысяч человек, а Комитет снова станет частью надзорного ведомства. Подлинность плана, полученного от надежного источника, Центру подтвердили еще два человека, имеющих отношение к Генпрокуратуре.
В целях оптимизации Генпрокуратура планирует упразднить Главное управление СК, а также ряд отделов — процессуального контроля, криминалистики, кадровые материально-технические. Следователям могут предложить пройти переаттестацию, как это уже было с МВД.
Комментарии22
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gordy 21 августа 2018 | 14:35
"...будет уволено 14 тысяч человек, а Комитет снова станет частью надзорного ведомства."
Возвращение блудного сына?
avp235 21 августа 2018 | 14:40
gordy:
А чем займутся эти 14 тысяч, ведь кроме "шитья" дел, они вряд ли что умеют, во всяком случае - ничего полезного для общества.
ajsenev 21 августа 2018 | 14:41
Какая потеря! Ну как теперь жить?
tvitov66 21 августа 2018 | 14:47
ajsenev: может он желает повторить тяжкую судьбу Якунина и тосковать гденыть в Лондоне (или другой стране вероятного противника) по сверхдержавной скреПОНОСной Родине
avp235 21 августа 2018 | 14:59
tvitov66:
Большинство, хорошо знакомое с преступным миром, возможно пополнит его ряды. Впрочем, это мало изменит их образ жизни.
glotze7 21 августа 2018 | 15:19
26 июня 1953 года Л. П. Берия был арестован по обвинению в измене Родине в форме шпионажа и заговоре с целью захвата власти. 23 декабря 1953 года в 19 часов 50 минут расстрелян по приговору Специального судебного присутствия Верховного суда СССР.
polsan 21 августа 2018 | 15:30
avp235: это Вы зря уважаемый !)) Такие кадры не пропадут !))
olegleon 21 августа 2018 | 14:43
gordy: "Работать пойдешь. Умеешь что-нибудь делать-то?....Да, есть из чего впасть в отчаяние." (Особенности национальной охоты)
kottigr1 21 августа 2018 | 14:47
gordy: будет уволено 14 тысяч человек
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Ничего страшного... Продолжат грабить, только уже без погон и "корочек"..
rom8883 21 августа 2018 | 14:55
gordy: Нет. Это Чайка победил.
russkyi177 21 августа 2018 | 14:38
"Глава СК Александр Бастрыкин может не вернуться на свой пост из отпуска."
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Не жалко. А реформирование как предлагает Генпрокуратура- это уже проходили.
tvitov66 21 августа 2018 | 14:49
russkyi177: очень даже жалко - ему бы коротать пенсию на южном берегу моря Лаптевых или в районе реки Индигирки
alextheterrible 21 августа 2018 | 14:42
Хорошая новость.
dmast79 21 августа 2018 | 14:52
alextheterrible: Пока это не новость, а вброс от ходора.
Будет официальная инфа - можно будет обсуждать.
y3emen1 21 августа 2018 | 14:46
пан бастрыкин останется на малой родине?
neyexo 21 августа 2018 | 14:51
y3emen1: в праге у его дом
aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 14:51
Бастрыкин поедет жить на опушку?
agamasat 21 августа 2018 | 14:58
Вот это новость - один из главарей путенской банды теряет свой пост главы СК РФ! Не верю!)
dmast79 21 августа 2018 | 15:00
Вот на эти 14 тысяч увеличить бы Армию, особенно на границе с украиной. Ещё одну полновесную мотострелковую дивизию постоянной готовности, и пару-тройку бригад артиллерии.
ed10075 21 августа 2018 | 15:09
Увы, но все сегодняшние перемены пугают, и от этих перестановок веет колючей проволокой и вонью казематов.
croaker 21 августа 2018 | 15:10
Ну и что,станет очередным советником Путина.Может,по посадкам.
borhudarov 21 августа 2018 | 15:10
А что так радуемся то? Хрен редьки то не слаще. Чайка что, лучше? а вот средств угрохано и угрохают...