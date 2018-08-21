О бунте в Пермской колонии, где содержатся бывшие силовики, сообщила жена одного из заключенных
По ее словам, речь идет о колонии №37 в Чусовском районе, где находятся бывшие судьи, прокуроры, сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН.
Бунт произошел из-за конфликта с начальником колонии, — сообщает пермский портал «59.ру» 17-го августа осужденные потребовали встречи с прокурором, но он отказал им. После этого десять заключенных поместили в штрафной изолятор, пятеро из них пытались покончить с собой.
После обращения родственников в колонию выехал помощник прокурора. Пресс-служба краевого управления ФСИН заявляет, что бунта и массовых волнений не было, а заключенные устраивают провокации, чтобы сместить требовательного начальника колонии.
Комментарии10
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kottigr1 21 августа 2018 | 14:33
Силовики, творя беззаконие, даже не думали о том, что оно очень скоро настигнет и их самих, даже в стенах тюрем и лагерей..
gordy 21 августа 2018 | 14:42
"... заключенные устраивают провокации, чтобы сместить требовательного начальника колонии."
Сколько требует?
tag188 21 августа 2018 | 14:36
Переместите их в обычные колонии, это сразу отобьет у них желание требовать встречи с прокурором.
Да и вообще, не должно быть никаких отдельных колоний. Перед законом все должны быть равны.
ltvjrhfn2 21 августа 2018 | 14:39
tag188:
да ну нах.. Белых должен быть равен Хорошавину, а Серебренников равен Пирумову?
olegleon 21 августа 2018 | 14:39
"осужденные потребовали встречи с прокурором"
- Где у нас прокурор?
- В 6-й палате, где раньше Наполеон был
piter_ug 21 августа 2018 | 14:51
Надо смотреть на это дело «ширше» - расформировать колонию, а проворовавшихся силовичков распределить по обычным колониям.
plank1957 21 августа 2018 | 14:52
Я не знаю глубинных причин конфликта, возможно и есть какие-то нарушения со стороны администрации, но меня настораживает то, что бывшие силовики потребовали встречи с прокурором. Напрашивается вопрос: а почему не с президентом?
borhudarov 21 августа 2018 | 15:06
plank1957: потому что прокурор следит за законностью, т.е. за исполнением норм закона
navsegda 21 августа 2018 | 14:56
Вызовут маски шоу и будут прессовать дня три
ed10075 21 августа 2018 | 15:28
Если прокурор сидел в соседней камере, то правильно он им отказал.