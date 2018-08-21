В мэрию Москвы поступили четыре заявки на проведение митингов против пенсионной реформы...

Все акции запланированы на 2-е сентября, — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Департамента безопасности. Одну из заявок подало Московское региональное отделение КПРФ. Еще трое заявителей не уточняются. Документы находятся на рассмотрении.

В Госдуме в эти минуты проходит общественное слушание по пенсионной реформе. Возле здания Думы собрались участники пикетов — представители партии Яблоко и КПРФ, а также граждане без партийной символики. Они держат плакаты «Пенсионная реформа – ограбление народа», «Повышение пенсионного возраста – путь на кладбище». Был ли кто-то задержан, не уточняется.