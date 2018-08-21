В мэрию Москвы поступили четыре заявки на проведение митингов против пенсионной реформы
Все акции запланированы на 2-е сентября, — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Департамента безопасности. Одну из заявок подало Московское региональное отделение КПРФ. Еще трое заявителей не уточняются. Документы находятся на рассмотрении.
В Госдуме в эти минуты проходит общественное слушание по пенсионной реформе. Возле здания Думы собрались участники пикетов — представители партии Яблоко и КПРФ, а также граждане без партийной символики. Они держат плакаты «Пенсионная реформа – ограбление народа», «Повышение пенсионного возраста – путь на кладбище». Был ли кто-то задержан, не уточняется.
Комментарии9
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luger_max_otto 21 августа 2018 | 14:34
И это нормально. И пора уже всерьез отправить хутина и компанию на пуй.
patrikk_1 21 августа 2018 | 14:52
В мэрию Москвы поступили четыре заявки на проведение митингов против пенсионной реформы...
Противник пенсионной реформы у нас один - это Сиськи, остальные кремлёвские мурзилки.
amarnsky 21 августа 2018 | 15:27
patrikk_1: Только провокаторы могут устраивать подобные акции - в то время, когда правительство направлено на лучшее решение социальных проблем....
olegleon 21 августа 2018 | 14:36
"Был ли кто-то задержан, не уточняется"
а смысл задерживать? собрались, пошумели и разошлись. один чёрт на выборах опять "самый стойкий электорат" проголосует за эту же власть, надеясь, что она ещё больше льгот даст
platonnekafrin 21 августа 2018 | 14:40
Обязаны отказать! Второго сентября в Москве как раз всеобщий праздник - Курбан купает Богородицу!
vasya_von_smetankin 21 августа 2018 | 14:46
Боже, какие же неистовые оппозиционеры - эти Яблоко и КПРФ!
Посмотрите, они же, когда протестуют, так даже подушечки под коленки не подкладывают!
Уверен, теперь власть ну просто дрожит и не знает, куда ей прятаться, от таких-то революционеров.
vincenttt 21 августа 2018 | 14:47
Сначала неконституционно переназначили этого гэбистского обмылка, а теперь они видите ли "митингуют"!
neyexo 21 августа 2018 | 14:57
Пожилые россияне будут конкурировать за одни и те же рабочие места с молодыми мигрантами
lager23 21 августа 2018 | 15:36
Страна крайне инертна, но это обманчиво судя по общественному остервенению и злобе, хорошего ждать не приходится.