Microsoft обвинила Россию в попытке вмешательства в предстоящие в ноябре американские выборы в Конгресс
В компании заявили, что им далось отбить атаку хакеров, предположительно связанных с российским правительством.
Хакерская группа Strontium — она действует также под псевдонимами Fancy Bears — создала несколько ложных сайтов, которые оказались подделкой двух американских консервативных организаций, и еще ряд сайтов, имитирующих принадлежность к американскому Сенату. Таким образом хакеры пытались получить пароли пользователей и другие учетные данные, пишет газета The New York Times. Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что в компании не сомневаются в том, кто за этим стоит. Эта хакерская группировка связана с российской военной разведкой, она также имеет отношение к атакам на серверы Демократической партии перед выборами президента США в 2016 году, уверен спецпрокурор Роберт Мюллер — он расследует предполагаемое вмешательство России в предвыборную гонку.
Российская сторона уже отреагировала на обвинения: как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник, в Москве свою причастность опровергают, а заявление Microsoft считают «политической игрой».
Напомним, что в США уже более года ведется расследование о предполагаемых попытках России повлиять на выборы американского президента. В Кремле все обвинения категорически отвергают.
Комментарии5
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krek63 21 августа 2018 | 14:23
Предположительно связаны, не сомневаются, уверен. Вот и весь набор докательств.
olegleon 21 августа 2018 | 14:26
кто ещё из IT корпораций не отбил атаку "российских хакеров, связанных с военной разведкой"? вроде как все отчитались )))
polsan 21 августа 2018 | 14:41
olegleon: так и ты отчитался ))) так что вы - квиты. Ты против гиганта Microsoft и победил, вот праздник у тебя сегодня. )
olegleon 21 августа 2018 | 14:46
polsan: мне просто уже смешно. я понимаю, что сейчас можно "отбивать атаку русских хакеров", но есть же даже такому маразму предел.
plank1957 21 августа 2018 | 14:34
В Госдепе олухи сидят, в Конгрессе руссофобы, в "Майкрософт" - мошенники, короче, все в дерьме, а мы в белом.