Microsoft обвинила Россию в попытке вмешательства в предстоящие в ноябре американские выборы в Конгресс

В компании заявили, что им далось отбить атаку хакеров, предположительно связанных с российским правительством.

Хакерская группа Strontium — она действует также под псевдонимами Fancy Bears — создала несколько ложных сайтов, которые оказались подделкой двух американских консервативных организаций, и еще ряд сайтов, имитирующих принадлежность к американскому Сенату. Таким образом хакеры пытались получить пароли пользователей и другие учетные данные, пишет газета The New York Times. Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что в компании не сомневаются в том, кто за этим стоит. Эта хакерская группировка связана с российской военной разведкой, она также имеет отношение к атакам на серверы Демократической партии перед выборами президента США в 2016 году, уверен спецпрокурор Роберт Мюллер — он расследует предполагаемое вмешательство России в предвыборную гонку.

Российская сторона уже отреагировала на обвинения: как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник, в Москве свою причастность опровергают, а заявление Microsoft считают «политической игрой».

Напомним, что в США уже более года ведется расследование о предполагаемых попытках России повлиять на выборы американского президента. В Кремле все обвинения категорически отвергают.