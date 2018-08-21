Лондон призывает страны ЕС усилить санкции в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери

Эти заявления звучат на фоне новости о том, что пострадавший от отравления в британском Эймсбери снова госпитализирован.

Глава МИДа Великобритании Джереми Хант выступит сегодня в Вашингтоне. Как следует из текста речи, распространенного Форин-офисом, он предложит Западу объединиться для борьбы с внутренними и внешними врагами, среди которых первый — Россия под руководством Владимира Путина.



Как пишет The Guardian, британский чиновник призовет Дональда Трампа противостоять угрозе западным ценностям со стороны Москвы путем более широких экономических санкций и новых мер по защите выборов. Он также призовет НАТО провести более четкие красные линии в отношении применения Россией химического оружия и вторжений на иностранную территорию, как в случае с аннексией Крыма. В ходе своей речи министр, как отмечает Reuters, собирается подчеркнуть, что президент России сделал мир «более опасным местом» и что после нападения в Великобритании с использованием нервно-паралитического вещества ЕС должен оказать на Москву большее давление, чтобы обеспечить соблюдение Россией международных норм. Поэтому, по его словам, санкции должны быть всеобъемлющими и скоординированными. Только так, по мнению главы британского внешнеполитического ведомства, блок сможет продемонстрировать, что «действительно стоит плечом к плечу с США».

В середине августа Вашингтон анонсировал новые санкции против Москвы, связанные с отравлением в Солсбери бывшего офицер ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сегодня стало известно, что житель Эймсбери Чарльз Роули, месяц назад выписанный из больницы после отравления тем же веществом «Новичок», снова госпитализирован. На этот раз из-за проблем со зрением. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на его старшего брата.

Врачи отказались комментировать состояние пациентов, но отметили, что никто из них сейчас не проходит лечения от заболеваний, связанных с воздействием нервнопаралитических веществ.