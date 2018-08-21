В Госдуме сегодня пройдут парламентские слушания по вопросу повышения пенсионного возраста
Помимо депутатов в них примут участие члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители регионов, правительства и Счётной палаты.
Напомним, дума уже приняла в первом чтении законопроект, который повышает возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Глава Счетной палаты и Центра стратегического развития Алексей Кудрин сказал на слушаниях, что повышение пенсионного возраста необходимо, чтобы появилась возможность увеличения пенсионных выплат.
Выступивший на слушаниях министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что ситуация для повышения пенсионного возраста благоприятная: через 5-10 лет уже не будет таких соотношений между входящими на рынок труда и теми, кто выходит на пенсию.
Комментарии1
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cattt 21 августа 2018 | 14:17
Слушание слушайте, васька (воффка) слушает да ест.