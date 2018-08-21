В Госдуме сегодня пройдут парламентские слушания по вопросу повышения пенсионного возраста

Помимо депутатов в них примут участие члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители регионов, правительства и Счётной палаты.

Напомним, дума уже приняла в первом чтении законопроект, который повышает возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Глава Счетной палаты и Центра стратегического развития Алексей Кудрин сказал на слушаниях, что повышение пенсионного возраста необходимо, чтобы появилась возможность увеличения пенсионных выплат.

Выступивший на слушаниях министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что ситуация для повышения пенсионного возраста благоприятная: через 5-10 лет уже не будет таких соотношений между входящими на рынок труда и теми, кто выходит на пенсию.