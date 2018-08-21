Ассоциация кинематографистов в Чехии объявила голодовку в поддержку Сенцова

Ассоциация режиссеров, сценаристов и драматургов Чехии объявила пятидневную голодовку в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент чешской газеты «Тискали» в России Иржи Юст.

Он подчеркнул, что это не первое мероприятие чешских кинематографистов. «Они регулярно отправляют письма в Россию и делают другие вещи, пытаясь привлечь внимание к этой проблеме», — отметил И.Юст.

Он добавил, что в целом Чехии следят за событиями, связанными с Сенцовым.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

14 мая режиссер, отбывающий срок в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги в ЯНАО, объявил голодовку. Он требует освободить украинских политзаключенных, осужденных в России, но при этом не просит снисхождения для себя лично.

Голодовка Олега Сенцова продолжается уже 100 дней. Несмотря на это, каких-либо мероприятий в поддержку заключенного в городе Лабытнанги, где он отбывает наказание, не проводится.

Требовать освобождения Олега Сенцова в этом крохотном городе с населением около 20 тысяч человек некому. Лишь некоторые местные жители, да и то, с большим трудом вспоминают фамилию известного сидельца.

Из неформальных разговоров с представителями ФСИН можно сделать вывод, что заключенный режиссер и все, что с ним связано, стали настоящей головной болью.

Сотрудники попытались задержать корреспондента «Эха Москвы» и проводить внутрь, когда узнали про видеосъемку сплошного зеленого забора колонии со сторожевыми вышками и статую белого медведя возле контрольно-пропускного пункта. Тюремщики сослались на уголовно-исполнительный кодекс и статью о правилах проведения съемки в местах лишения свободы. Ситуация разрешилась только после удаления материала.

Представителей других СМИ возле колонии я не встретил. В редакциях нескольких российских и зарубежных изданий подтвердили «Эху Москвы» в понедельник, что не стали отправлять своих журналистов в Лабытнанги.

ФСИН отказала «Эху Москвы» в интервью с Сенцовым. В аппарате уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе нашему корреспонденту заявили, что омбудсмен находится в отпуске до начала сентября.