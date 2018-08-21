Ассоциация кинематографистов в Чехии объявила голодовку в поддержку Сенцова
Ассоциация режиссеров, сценаристов и драматургов Чехии объявила пятидневную голодовку в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент чешской газеты «Тискали» в России Иржи Юст.
Он подчеркнул, что это не первое мероприятие чешских кинематографистов. «Они регулярно отправляют письма в Россию и делают другие вещи, пытаясь привлечь внимание к этой проблеме», — отметил И.Юст.
Он добавил, что в целом Чехии следят за событиями, связанными с Сенцовым.
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.
14 мая режиссер, отбывающий срок в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги в ЯНАО, объявил голодовку. Он требует освободить украинских политзаключенных, осужденных в России, но при этом не просит снисхождения для себя лично.
Голодовка Олега Сенцова продолжается уже 100 дней. Несмотря на это, каких-либо мероприятий в поддержку заключенного в городе Лабытнанги, где он отбывает наказание, не проводится.
Требовать освобождения Олега Сенцова в этом крохотном городе с населением около 20 тысяч человек некому. Лишь некоторые местные жители, да и то, с большим трудом вспоминают фамилию известного сидельца.
Из неформальных разговоров с представителями ФСИН можно сделать вывод, что заключенный режиссер и все, что с ним связано, стали настоящей головной болью.
Сотрудники попытались задержать корреспондента «Эха Москвы» и проводить внутрь, когда узнали про видеосъемку сплошного зеленого забора колонии со сторожевыми вышками и статую белого медведя возле контрольно-пропускного пункта. Тюремщики сослались на уголовно-исполнительный кодекс и статью о правилах проведения съемки в местах лишения свободы. Ситуация разрешилась только после удаления материала.
Представителей других СМИ возле колонии я не встретил. В редакциях нескольких российских и зарубежных изданий подтвердили «Эху Москвы» в понедельник, что не стали отправлять своих журналистов в Лабытнанги.
ФСИН отказала «Эху Москвы» в интервью с Сенцовым. В аппарате уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе нашему корреспонденту заявили, что омбудсмен находится в отпуске до начала сентября.
Комментарии15
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andreyoo 21 августа 2018 | 14:05
Клоуны!
jjuddgge_ddrredd 21 августа 2018 | 14:07
100 ДНЕЙ "ГОЛОДОВКА"????!!!! Этот "режиссёр" популярнее Пушкина наверное уже. В Чехии и на Украинде - точно. Ай-да Сенцов, ай-да сукин сын (с)!...)))
Удальцов, который голодает по-честному, в палате на 5-й день оказался и потребовалась ПОМОЩЬ докторов.
Эта некрасивая "голодовка", которая началась 14 МАЯ. Напоминает "голодовку" Савченко, после которой она потолстела. Где Сенцов #салопрячет?))
Учёные-медики доказали, что голодать человек может не более 40 плюс-минус дней. Иначе летальный исход.
И ещё момент.
Сенцов конечно никакой не террорист, а хулиган пустоголовый. Должен был получить "двушечку", а не 25 лет
Но при всём сочувствии к Сенцову, котороё всё-таки остаётся, любой чел в тюрьме вызывает сочувствие, почему никто из "гуманистов" не сочувствует Бут+Ярошенко которые также сидят по сфабрикованным обвиненям Американских спецслужб?.
ЗЫ. Сенцов? Или Каплан? Может быть, он точно такой же Сенцов, как Вальцман, который называет себя Порошенко?
idruker 21 августа 2018 | 14:12
jjuddgge_ddrredd: Бут и Ярошенко сидят по приговору суда. А Сенцов сидит по приговору российского суда. Если ты не видишь разницы, ну значит бесполезно тебе объяснять более сложные вещи.
jjuddgge_ddrredd 21 августа 2018 | 14:14
jjuddgge_ddrredd: У Сенцова "дефицит массы тела не наблюдается" (с)
В общем всё понятно.
Эта "голодовка" - типичные хохляцкие штучки-дрючки.
"Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать" (с)
tite2 21 августа 2018 | 14:06
мужественные люди!
polba 21 августа 2018 | 14:12
tite2: Это точно. Могут абсолютно мужественно плюнуть вслед давно ушедшему хозяину.... ну и малость вес сбросят.
kolomenez 21 августа 2018 | 14:10
"Ассоциация кинематографистов в Чехии объявила голодовку в поддержку Сенцова" Они перестали есть устриц! А может голодовка "сухая"? Тогда они перестали пить шампанское! Клоуны! Ведь эти "кинаматографисты" действительно смешны!
bereshliberalivjamu 21 августа 2018 | 14:13
Голодовка до обеда или ужина?
lion64__2 21 августа 2018 | 14:13
Отважные потребители "великопоповского кызела" и свиных рулек решили временно приостановить неумеренное потребление нездоровой пищи и отправились в Карлсбад, на воды.
sg97 21 августа 2018 | 14:14
Уписаться с этого цирка. Так Сенцов решит проблему не только недостатка продуктов питания, но и проблему перенаселения попутно решит )))
Зато на эхе теперь новостей будет со всего мира.. Голодающим Чехии поплохело, к голодающим Эсстонии вызвали врача.. А о голодающих жителях Ливии, Сирии, Ирака вы, пидорасы, вспомнили????
good_warrior 21 августа 2018 | 14:15
Армен Гаспарян
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@A_Gasparyan
3 мин.3 минуты назад
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Ассоциация кинематографистов в Чехии объявила голодовку в поддержку Сенцова
Это те, кто снял выдающее убожество «Тридцать случаев майора Земана»? Тогда не жалко :)
vea4ek 21 августа 2018 | 14:16
Держите меня семеро!
tks 21 августа 2018 | 14:17
Ух ты, налетело путорасов на эту ветку ;)))
vincenttt 21 августа 2018 | 14:17
А вот уже и чехи пыжатся заставить гэбистского окурка отпустить Сенцова!...Что ж, молодцы чехи!
liquidsky__ 21 августа 2018 | 14:18
Пенка демшизоидов европы..