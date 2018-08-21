В Чехии и Словакии проходят мероприятия по случаю 50-й годовщины ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию

В Чехии и Словакии сегодня проходят памятные мероприятия по случаю 50-й годовщины ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию.

Завершатся памятные мероприятия большим концертом в центре Праги, где популярные артисты республики исполнят хиты 1968 года.

Журналист Илья Клишин решил сегодня возложить цветы к посольству Чехии, однако сотрудник полиции попытался помешать ему, сказав, что это несогласованная акция. В результате Клишин все-таки положил цветы у ограды посольства.

Отметим, что ранее подобных проблем у желающих возложить цветы рядом с диппредставительством какой-либо страны не возникало.

Подавление «пражской весны» советскими танками наглядно показало всему миру, что те, кто стоял у власти в СССР и странах Восточного блока, ничего не боялись больше, чем перемен, — отмечают некоторые западные наблюдатели.

Платой за жестокое подавление демократических и экономических реформ в маленькой Чехословакии стал застой, и когда в 80-е годы Михаил Горбачев решился на новую попытку реформ, развалилась и потерпела крах вся система, пишет автор публикации в Нойе Зурхер Цайтунг. — За возвращение в Европу бывшие союзники Москвы заплатили высокую цену.

Поляризация, беззаконие и коррупция, которые сопутствовали переменам, оставили после себя чувство неполноценности и неприязни среди бывших стран соцлагеря к могущественным «старым» странам ЕС, подкрепляя и скептическое отношение к самой идее союза, считает обозреватель издания.

Вторжение в Чехословакию убило мечты реформаторов, сокрушило дух народа и ознаменовало собой эпоху репрессий, чьи последствия ощущаются и по сей день, пишет Нью-Йорк таймс. Оценки числа погибших в те дни варьируются от нескольких десятков до сотен человек.

Совсем как вторжение России на Украину четыре года назад, действия Москвы в 1968 году широко обсуждались во всем мире, хотя ни одна страна не встала на защиту гонимого государства, замечает испанская Эль Мундо.

Газета подчеркивает, что после «пражской весны» 50 лет назад Москва перестала быть центром международного коммунистического движения, постепенно сдав свои позиции еврокоммунизму и позже — идее объединенной Европы.