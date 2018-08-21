Международный ПЕН-Клуб проведет акции в поддержку Сенцова

Международный ПЕН-Клуб, который объединяет писателей, литераторов, издателей, блогеров и журналистов, проведет сегодня акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Мероприятия пройдут в разном формате, в Москве ожидается серия одиночных пикетов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Сергей Пархоменко.

Он уточнил, что в столице акцию поддержала ассоциация «Свободное слово», которая проведет несколько одиночных пикетов сегодня в центре города возле памятника Пушкину.

Сам С.Пархоменко тоже собирается туда прийти. Мероприятие начнется в 16.30.