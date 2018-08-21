Международный ПЕН-Клуб проведет акции в поддержку Сенцова
Международный ПЕН-Клуб, который объединяет писателей, литераторов, издателей, блогеров и журналистов, проведет сегодня акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Мероприятия пройдут в разном формате, в Москве ожидается серия одиночных пикетов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Сергей Пархоменко.
Он уточнил, что в столице акцию поддержала ассоциация «Свободное слово», которая проведет несколько одиночных пикетов сегодня в центре города возле памятника Пушкину.
Сам С.Пархоменко тоже собирается туда прийти. Мероприятие начнется в 16.30.
Комментарии4
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proxxit 21 августа 2018 | 13:48
Сенцов, после привычки к анальному кормлению, похоже уже чисто европеец...
Вставят чип, вернут 8 кг выбуховки и вернут, как Надю...
demosua 21 августа 2018 | 14:08
proxxit: претендуешь на остроумие? Ну на рос. шоу может оценят. Там идиотизм любят...
demosua 21 августа 2018 | 14:05
интересно, если бы власть не запугала население, сколько людей вышли бы в защиту Сенцова? И второй вопрос - сколько бы людей вышло в защиту Сенцова, если бы власть не зомбировала население?
lion64__2 21 августа 2018 | 14:08
Раз так, то Пархоменко лично 2 кг сала съест и литр горилки на грудь примет. Как либерасту не поддержать свидомого, хоть бы и террориста?