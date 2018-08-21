США депортировали в Германию последнего известного преступника Третьего Рейха, проживавшего в этой стране

Это Яков Палий, бывший охранник нацистского концлагеря «Травники» на территории Польши. Ему 95 лет. Он прибыл в США в 1949 году, скрыв свое прошлое.

Американские следователи, занимавшиеся поиском нацистских преступников, впервые заинтересовались Палием в 90-х годах. Бывший охранник сказал, что солгал о своем прошлом, чтобы получить визу, а в 2001 году он окончательно признал, что работал в концлагере. Спустя два года у него отозвали гражданство и должны были депортировать, но ни одна страна не пожелала взять Палия к себе. После этого он еще 15 лет жил в Нью-Йорке.



Что будет с ним теперь в Германии, пока неизвестно, — сообщают зарубежные СМИ.