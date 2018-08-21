США депортировали в Германию последнего известного преступника Третьего Рейха, проживавшего в этой стране
Это Яков Палий, бывший охранник нацистского концлагеря «Травники» на территории Польши. Ему 95 лет. Он прибыл в США в 1949 году, скрыв свое прошлое.
Американские следователи, занимавшиеся поиском нацистских преступников, впервые заинтересовались Палием в 90-х годах. Бывший охранник сказал, что солгал о своем прошлом, чтобы получить визу, а в 2001 году он окончательно признал, что работал в концлагере. Спустя два года у него отозвали гражданство и должны были депортировать, но ни одна страна не пожелала взять Палия к себе. После этого он еще 15 лет жил в Нью-Йорке.
Что будет с ним теперь в Германии, пока неизвестно, — сообщают зарубежные СМИ.
Комментарии10
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kotvinder2 21 августа 2018 | 13:38
Хохляцкий фашист
proxxit 21 августа 2018 | 13:57
kotvinder2:
Это всё, что нужно знать о сотрудничестве США, нью-йоркских евреев и SS.
ostapbey 21 августа 2018 | 14:11
proxxit??? Да ты внучка Ивана Грозного???
Даже??
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Судьба надзирателя концлагеря по прозвищу Иван Грозный
В нескольких нацистских лагерях смерти служил надзиратель, выделявшийся даже среди своих коллег такой чудовищной жестокостью, что заключенные прозвали его Иваном Грозным. Имя русского царя они выбрали неслучайно. Изверга и в самом деле звали Иваном.
Покойник в доме престарелых
В 2012 году в одной из Баварских коммун Бад-Файльнбах, считающейся курортным местечком, в доме престарелых умер 91-летний старик. Этот абсолютно непримечательный факт, наверное, и остался бы таковым, если бы, по одной из версий, покойный не был бы тем самым Иваном Грозным - бывшим лагерным надзирателем, известным своей невероятной жестокостью.
ematveev 21 августа 2018 | 13:42
15 лет жил в США.
Без суда.
Просто нацистский преступник.
dmast79 21 августа 2018 | 13:51
ematveev: Фамилия Палий - 100% западенская укробандера.
kottigr1 21 августа 2018 | 13:54
ematveev: Надеюсь что едросню будут выдавать быстрее...
piter_ug 21 августа 2018 | 13:44
На очереди депортация майямских едропутов.
alarich 21 августа 2018 | 14:01
Странно, и Польша не пожелала. А если в Травниках помимо остальных ещё и евреев губили, то почему Израиль в сторонке? Эх .. не осталось бравых , смелых и умелых юристов.
ostapbey 21 августа 2018 | 14:13
.....А началось это после сообщений ряда газет Красноярского края о том, что в одном из участников благотворительной акции для ветеранов был опознан бывший полицай, участвовавший в расстрелах бойцов Красной армии и мирных жителей, а также в карательных операциях против партизан в 1941- 1943 годах на территории ряда областей России.
Благотворительный обед в доме престарелых города Емельяновска закончился неожиданно. Приехавший со спонсорами председатель совета ветеранов города – бывший фронтовой разведчик, а потом участник партизанского движения П.И, Фролов, узнал в одном из присутствующих, предателя, который принимал участие в расстреле женщин и детей в селе Пеньки на Тамбовщине.
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neyexo 21 августа 2018 | 14:03
Немцы преследуют не-немцев, сотрудничавших с немцами.
Сами работники концлагерей-немцы отсидели по три месяца и получали пенсии до смерти