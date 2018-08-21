В международный розыск объявлен бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян
Как сообщает портал «Спутник. Армения», Арутюняна обвиняют в свержении конституционного строя в марте 2008 года. Тогда, после президентских выборов, люди вышли на улицы Еревана. Против них было применено боевое оружие, погибли 10 человек.
По этому же делу суд ранее арестовал бывшего президента Армении Роберта Качеряна. Как уточняется, Арутюнян объявлен в розыск не по линии Интерпола. На слова журналистов о том, что бывший министр сейчас находится в России, начальник полиции Армении Валерий Осипян заявил, что силовые структуры знают о местонахождении Арутюняна не больше прессы.
Комментарии3
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blahovdav 21 августа 2018 | 13:38
Интересно, а почему все более или менее весомое гофно из бывших постсоветских обязательно всплывает в России??
vezdehod 21 августа 2018 | 13:51
Ищите у Шойгу под кроватью.
tks 21 августа 2018 | 13:42
Щас кремлядь и кремлины опять в падучей забьются.