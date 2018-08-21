Полиция Финляндии и власти Португалии начали расследовать дело о сексуальных домогательствах
Полиция Финляндии и власти Португалии начали расследовать дело о сексуальных домогательствах, которым финские спортсменки подверглись на Европейских университетских играх. Об этом сообщается на сайте правительства Финляндии.
Участницы соревнований, которые проходили в июле в Португалии, завили, что российские волейболисты несколько дней приставали к ним в гостинице, была попытка изнасилования.
Россию на Европейских университетских играх представляла команда Дагестанского госуниверситета. Студенты, которые участвовали в соревнованиях заявили, что между ними и иностранными спортсменками произошло недопонимание из-за языкового барьера, — сообщает Медуза.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 13:36
Видимо, изголодавшиеся по бабам дагестанские студенты не смогли сдержать себя, когда увидели иностранных спортсменок?
Они позорят Россию!
norgemann 21 августа 2018 | 13:39
Даги забыли что они были не в Раше где им все сходит с рук.
jetsam 21 августа 2018 | 13:46
у нас за лобок хватать разрешено. финки этого не знали.
это у нас называется "депутатское приветствие", коротко - "слуцкарь"
buzukin1908 21 августа 2018 | 13:52
Ария финской двухметровой волейболистки: "Авантюра не удалась. Недопрыгнул джигит, за попытку - спасибо..."