Полиция Финляндии и власти Португалии начали расследовать дело о сексуальных домогательствах, которым финские спортсменки подверглись на Европейских университетских играх. Об этом сообщается на сайте правительства Финляндии.

Участницы соревнований, которые проходили в июле в Португалии, завили, что российские волейболисты несколько дней приставали к ним в гостинице, была попытка изнасилования.

Россию на Европейских университетских играх представляла команда Дагестанского госуниверситета. Студенты, которые участвовали в соревнованиях заявили, что между ними и иностранными спортсменками произошло недопонимание из-за языкового барьера, — сообщает Медуза.