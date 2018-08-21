Сегодня — 100 дней голодовки Олега Сенцова
Сегодня — 100 дней голодовки Олега Сенцова, который требует освободить всех украинских политзаключенных в России.
Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников заявил, что по его мнению, голодовка Сенцова не является эффективным способом отстаивания своих прав. Таким образом он только вредит своему здоровью. Но нужно понимать, что в данном случае Сенцов идет на принцип. У ФСИН есть свой регламент, и если жизни Сенцова будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно, — сказал Мельников «Интерфаксу».
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
skull__ 21 августа 2018 | 13:35
Не позорился бы, " голодающий"...
jjuddgge_ddrredd 21 августа 2018 | 13:40
100 ДНЕЙ "ГОЛОДОВКА"????!!!!
Удальцов, который голодает по-честному, в палате на 5-й день оказался и потребовалась ПОМОЩ докторов.
Эта некрасивая "голодовка", которая началась 14 МАЯ. Напоминает "голодовку" Савченко, после которой она потолстела. Где Сенцов салопрячет?))
Учёные-медики доказали, что голодать человек может не более 40 плюс-минус дней. Иначе летальный исход.
И ещё момент.
При всём сочувствии к Сенцову, котороё всё-таки остаётся, любой чел в тюрьме вызывает сочувствие, почему никто из "гуманистов" не сочувствует Бут+Ярошенко которые также сидят по сфабрикованным обвиненям Американских спецслужб?
Так что Моё конечное мнение. Пусть сидит. 25 лет. Как Бут+Ярошенко.....хе-хе.
ЗЫ. Сенцов? Или Каплан? Может быть, он точно такой же Сенцов, как Вальцман, который называет себя Порошенко?
Мораль. Не надо было двери поджигать. И орать "Сала Украине" в нашем Крыму.
nelibermot20 21 августа 2018 | 13:41
Почему бы на йехе не создать отдельную юмористическую страничку под названием "Сенцов", куда будут отправляться ВСЕ блоги с этим полудурошным клоуном и по совместительству террористом?
kottigr1 21 августа 2018 | 14:00
nelibermot20: Вот как голодают "несгибаемые" путинисты.. !
Находящийся в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут обратился к генеральному консулу РФ в Нью-Йорке с просьбой помочь улучшить условия его содержания, сообщила жена арестованного Алла Бут после очередного свидания с мужем. Его главная претензия - к скудному питанию.
По словам Аллы Бут, ее муж придерживается вегетарианской диеты. "Виктор не получает ни витаминов, ни фруктов, даже тех, которые указаны в его меню. Ему запрещены дополнительные передачи, а в тюремном магазине можно купить только "колу", чипсы и "сникерсы".
nelibermot20 21 августа 2018 | 14:12
kottigr1: так Бут не устраивал клоунских голодовок! И если в меню указано, должны давать, он своё положенное требует, а не чужое
jjuddgge_ddrredd 21 августа 2018 | 13:43
jjuddgge_ddrredd: Не ПОМОЩ, а конечно ПОМОЩЬ)))
А вообще-то Я сторонник обмена. Всех на всех.
Обменять надо, Путя загнал себя в тупик.
nikolai_matveev2 21 августа 2018 | 13:55
ЭМ : Сегодня — 100 дней голодовки Олега Сенцова
------------------------------------------------------------------------------
Террориста Олега Каплана (Сенцов) надо спасать .
А гражданку России Марию Бутину , которую истязают , мучают , и пытают в тюрьме Американских Штатов , спасать не обязательно .
Русскую девочку - Машу Бутину , не просто пытают и истязают в тюрьме Американских Штатов , её унижают , ей не дают спать .... Будят через каждые пятнадцать минут .
Теперь понятно откуда в Россию пришли эти людоеды . Американские применяют те же пытки , что практиковал в России людоед Джугашвилли . Эти выблюдки - одного поля ягоды .
russo_vatnik 21 августа 2018 | 14:06
nikolai_matveev2:А гражданку России Марию Бутину , которую истязают , мучают , и пытают в тюрьме Американских Штатов , спасать не обязательно .
Русскую девочку - Машу Бутину , не просто пытают и истязают..................
Телевизором обожрался, кретин? Хоть иногда вместо федеральных каналов, включай канал "Карусель". Тебе понравится.
alexander444 21 августа 2018 | 14:11
jjuddgge_ddrredd: Матерый ирландец 73 дня продержался, остальные меньше. Савченко 83 дня протянула и нормально все. Сенцов пошел на рекорд!!!
good_warrior 21 августа 2018 | 13:55
skull__:
Цирк с конями! Так голодать можно годами!
aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 13:36
Мужественный человек.
nanarovsky 21 августа 2018 | 13:38
aleks50: Ты тоже, хиборг.
zolingen 21 августа 2018 | 13:38
Торт уже готов?
m_doc 21 августа 2018 | 13:41
Матёрый нечеловечище.
norgemann 21 августа 2018 | 13:46
А почему только украинских политзаключенных? Сенцов расист?
alexander444 21 августа 2018 | 13:46
А какие он там чудесные смеси употребляет, что так долго может голодать??? Я тут читал, дней 25 назад, что все лежит и встать не может, необратимые процессы в организме уже произошли. Но что-то мне подсказывает, что эта тема еще дней 100 может успешно продлится
good_warrior 21 августа 2018 | 13:59
alexander444:
Цыган от пищи хотел отучить своего коня
Конь сдох от голода в конце 14 дня!
bereshliberalivjamu 21 августа 2018 | 13:58
Дембель!!!!
pls215 21 августа 2018 | 14:05
Такого не бывает, уже бы сдох.
andreyoo 21 августа 2018 | 14:08
Сенцов сегодня отметит это рюмочкой конячку с тортиком?
lion64__2 21 августа 2018 | 14:17
andreyoo: и цыпленок-табака на столе будет, и пол-кило коньячка примет
maya11 21 августа 2018 | 14:14
Милый, дорогой человек, хоть бы эта сволочь поняла, что быть Чикатилом сейчас не время. Здоровья тебе.