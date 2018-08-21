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13:31, 21 августа 2018

Сегодня — 100 дней голодовки Олега Сенцова

Сегодня — 100 дней голодовки Олега Сенцова, который требует освободить всех украинских политзаключенных в России.
Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников заявил, что по его мнению, голодовка Сенцова не  является эффективным способом отстаивания своих прав. Таким образом он только вредит своему здоровью. Но нужно понимать, что в данном случае Сенцов идет на принцип. У ФСИН есть свой регламент, и если жизни Сенцова будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно, — сказал Мельников «Интерфаксу».

Комментарии

22

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skull__ 21 августа 2018 | 13:35

Не позорился бы, " голодающий"...

jjuddgge_ddrredd 21 августа 2018 | 13:40

100 ДНЕЙ "ГОЛОДОВКА"????!!!!

Удальцов, который голодает по-честному, в палате на 5-й день оказался и потребовалась ПОМОЩ докторов.

Эта некрасивая "голодовка", которая началась 14 МАЯ. Напоминает "голодовку" Савченко, после которой она потолстела. Где Сенцов салопрячет?))
Учёные-медики доказали, что голодать человек может не более 40 плюс-минус дней. Иначе летальный исход.
И ещё момент.
При всём сочувствии к Сенцову, котороё всё-таки остаётся, любой чел в тюрьме вызывает сочувствие, почему никто из "гуманистов" не сочувствует Бут+Ярошенко которые также сидят по сфабрикованным обвиненям Американских спецслужб?
Так что Моё конечное мнение. Пусть сидит. 25 лет. Как Бут+Ярошенко.....хе-хе.
ЗЫ. Сенцов? Или Каплан? Может быть, он точно такой же Сенцов, как Вальцман, который называет себя Порошенко?

Мораль. Не надо было двери поджигать. И орать "Сала Украине" в нашем Крыму.

nelibermot20 21 августа 2018 | 13:41

Почему бы на йехе не создать отдельную юмористическую страничку под названием "Сенцов", куда будут отправляться ВСЕ блоги с этим полудурошным клоуном и по совместительству террористом?

kottigr1 21 августа 2018 | 14:00

nelibermot20: Вот как голодают "несгибаемые" путинисты.. !

Находящийся в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут обратился к генеральному консулу РФ в Нью-Йорке с просьбой помочь улучшить условия его содержания, сообщила жена арестованного Алла Бут после очередного свидания с мужем. Его главная претензия - к скудному питанию.
По словам Аллы Бут, ее муж придерживается вегетарианской диеты. "Виктор не получает ни витаминов, ни фруктов, даже тех, которые указаны в его меню. Ему запрещены дополнительные передачи, а в тюремном магазине можно купить только "колу", чипсы и "сникерсы".

nelibermot20 21 августа 2018 | 14:12

kottigr1: так Бут не устраивал клоунских голодовок! И если в меню указано, должны давать, он своё положенное требует, а не чужое

jjuddgge_ddrredd 21 августа 2018 | 13:43

jjuddgge_ddrredd: Не ПОМОЩ, а конечно ПОМОЩЬ)))
А вообще-то Я сторонник обмена. Всех на всех.
Обменять надо, Путя загнал себя в тупик.

nikolai_matveev2 21 августа 2018 | 13:55

ЭМ : Сегодня — 100 дней голодовки Олега Сенцова
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Террориста Олега Каплана (Сенцов) надо спасать .
А гражданку России Марию Бутину , которую истязают , мучают , и пытают в тюрьме Американских Штатов , спасать не обязательно .
Русскую девочку - Машу Бутину , не просто пытают и истязают в тюрьме Американских Штатов , её унижают , ей не дают спать .... Будят через каждые пятнадцать минут .
Теперь понятно откуда в Россию пришли эти людоеды . Американские применяют те же пытки , что практиковал в России людоед Джугашвилли . Эти выблюдки - одного поля ягоды .

russo_vatnik 21 августа 2018 | 14:06

nikolai_matveev2:А гражданку России Марию Бутину , которую истязают , мучают , и пытают в тюрьме Американских Штатов , спасать не обязательно .
Русскую девочку - Машу Бутину , не просто пытают и истязают..................

Телевизором обожрался, кретин? Хоть иногда вместо федеральных каналов, включай канал "Карусель". Тебе понравится.

alexander444 21 августа 2018 | 14:11

jjuddgge_ddrredd: Матерый ирландец 73 дня продержался, остальные меньше. Савченко 83 дня протянула и нормально все. Сенцов пошел на рекорд!!!

good_warrior 21 августа 2018 | 13:55

skull__:
Цирк с конями! Так голодать можно годами!

aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 13:36

Мужественный человек.

nanarovsky 21 августа 2018 | 13:38

aleks50: Ты тоже, хиборг.

zolingen 21 августа 2018 | 13:38

Торт уже готов?

m_doc 21 августа 2018 | 13:41

Матёрый нечеловечище.

norgemann 21 августа 2018 | 13:46

А почему только украинских политзаключенных? Сенцов расист?

alexander444 21 августа 2018 | 13:46

А какие он там чудесные смеси употребляет, что так долго может голодать??? Я тут читал, дней 25 назад, что все лежит и встать не может, необратимые процессы в организме уже произошли. Но что-то мне подсказывает, что эта тема еще дней 100 может успешно продлится

good_warrior 21 августа 2018 | 13:59

alexander444:
Цыган от пищи хотел отучить своего коня
Конь сдох от голода в конце 14 дня!

bereshliberalivjamu 21 августа 2018 | 13:58

Дембель!!!!

pls215 21 августа 2018 | 14:05

Такого не бывает, уже бы сдох.

andreyoo 21 августа 2018 | 14:08

Сенцов сегодня отметит это рюмочкой конячку с тортиком?

lion64__2 21 августа 2018 | 14:17

andreyoo: и цыпленок-табака на столе будет, и пол-кило коньячка примет

maya11 21 августа 2018 | 14:14

Милый, дорогой человек, хоть бы эта сволочь поняла, что быть Чикатилом сейчас не время. Здоровья тебе.

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