Сегодня — 100 дней голодовки Олега Сенцова, который требует освободить всех украинских политзаключенных в России.

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников заявил, что по его мнению, голодовка Сенцова не является эффективным способом отстаивания своих прав. Таким образом он только вредит своему здоровью. Но нужно понимать, что в данном случае Сенцов идет на принцип. У ФСИН есть свой регламент, и если жизни Сенцова будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно, — сказал Мельников «Интерфаксу».